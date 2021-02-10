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Деловой и эффектный: новый образ Дженнифер Энистон обсуждают в сети
10.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Дженнифер Энистон приятно удивила поклонников: в сети обсуждают новый образ звезды на съемочной площадке сериала "Утреннее шоу".
Энистон вернулась в кино после продолжительной самоизоляции. Звезда сменила имидж и приступила к работе: съемкам второго сезона нашумевшего проекта Apple TV+ "Утреннее шоу", где снялась с подругой Риз Уизерспун. К каждой серии шоу привлекают опытных стилистов и костюмеров, а идеально подобранные наряды актрисы - настоящее вдохновение для женщин.
В сети обсуждают новый образ Энистон на съемочной площадке: на своем примере актриса показала, как соблюсти офисный дресс-код и при этом выглядеть сексуально.
Папарацци засняли Энистон во время подготовки к одной из сцен: актриса блистала в сером костюме необычного и в то же время эффектного кроя. Удлиненный жакет удачно дополнял широкий ремень на талии, а скромную длину юбки компенсировал смелый разрез декольте. Защитный экран на лице придал особую, актуальную пикантность образу.
Поклонники оценили образ экс-супруги Брэда Питта и оставили массу восторженных комментариев в сети.
"Сексуально и в то же время не пошло", "Джен - икона стиля"; "Кажется, что мне пора сходить в ателье"; "Лучший костюм для офиса!", - написали поклонники.
Напомним, что
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Экс-супруга Брэда Питта появилась на съемках нового сезона "Утреннего шоу" и продемонстрировала лучший пример офисного дресс-кода во время пандемии коронавируса.
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