Деловой и эффектный: новый образ Дженнифер Энистон обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Энистон приятно удивила поклонников: в сети обсуждают новый образ звезды на съемочной площадке сериала "Утреннее шоу".

Энистон вернулась в кино после продолжительной самоизоляции. Звезда сменила имидж и приступила к работе: съемкам второго сезона нашумевшего проекта Apple TV+ "Утреннее шоу", где снялась с подругой Риз Уизерспун. К каждой серии шоу привлекают опытных стилистов и костюмеров, а идеально подобранные наряды актрисы - настоящее вдохновение для женщин.

В сети обсуждают новый образ Энистон на съемочной площадке: на своем примере актриса показала, как соблюсти офисный дресс-код и при этом выглядеть сексуально.

Папарацци засняли Энистон во время подготовки к одной из сцен: актриса блистала в сером костюме необычного и в то же время эффектного кроя. Удлиненный жакет удачно дополнял широкий ремень на талии, а скромную длину юбки компенсировал смелый разрез декольте. Защитный экран на лице придал особую, актуальную пикантность образу.

Поклонники оценили образ экс-супруги Брэда Питта и оставили массу восторженных комментариев в сети.

"Сексуально и в то же время не пошло", "Джен - икона стиля"; "Кажется, что мне пора сходить в ателье"; "Лучший костюм для офиса!", - написали поклонники.

Напомним, что слухи о тайном романе Энистон и Питта снова накрыли сеть и подарили надежду фанатам.

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