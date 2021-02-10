Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ

В настоящее время в Беларуси очень близко к тексту реализуется сценарий романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Такое мнение в письменном интервью DW высказал экс-претендент в президенты Виктор Бабарико.





Он поделился своими впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября . Экс-глава «Белгазпромбанка» утверждает, что в очередной раз убедился в общественно известной истине, которую доказала система в демократических странах.

«Выборные посты должны занимать люди, у которых есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для таких людей возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни. А иногда и такое равенство: власть = жизнь. В таком случае борьба за власть превращается в борьбу за жизнь — и в такой битве пленных не берут. Вызывает оптимизм только то, что для таких людей каждый следующий день приближает их к худшему, а остальных — к лучшему», — считает политик.

Также в этом интервью экс-глава «Белгазпромбанка» заявил: