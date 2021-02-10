Дурдом с видеокартами: в Пакистане раньше времени начали продавать RTX 3060, цены — космос

Источник материала: Onliner

Официальный старт продаж народной видеокарты GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Но за несколько недель до этой даты ее уже начали продавать в Пакистане. Официальный дилер Palit компания ZAH Computers нарушила NDA. И наплевала на рекомендованный ценник в $329.

В магазинах Пакистана RTX 3060 сбывают минимум за $750. Ценник более чем в два раза выше рекомендованного. При этом дилер оправдывается высокими таможенными пошлинами и импортными ценами.

Для сравнения, рекомендованная цена на GeForce RTX 3080 — $699. Но в современном мире, который впал в очередную криптовалютную истерию, найти видеокарту по такой цене практически нереально. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией, нарушенными цепочками производства и поставок, приближением Лунного нового года, во время которого многие китайские фабрики уйдут на каникулы.