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Дурдом с видеокартами: в Пакистане раньше времени начали продавать RTX 3060, цены — космос

10.02.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный старт продаж народной видеокарты GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Но за несколько недель до этой даты ее уже начали продавать в Пакистане. Официальный дилер Palit компания ZAH Computers нарушила NDA. И наплевала на рекомендованный ценник в $329.

В магазинах Пакистана RTX 3060 сбывают минимум за $750. Ценник более чем в два раза выше рекомендованного. При этом дилер оправдывается высокими таможенными пошлинами и импортными ценами.

Для сравнения, рекомендованная цена на GeForce RTX 3080 — $699. Но в современном мире, который впал в очередную криптовалютную истерию, найти видеокарту по такой цене практически нереально. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией, нарушенными цепочками производства и поставок, приближением Лунного нового года, во время которого многие китайские фабрики уйдут на каникулы.

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Официальный старт продаж народной видеокарты GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Но за несколько недель до этой даты ее уже начали продавать в Пакистане. Официальный...
 
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