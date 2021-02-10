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Дурдом с видеокартами: в Пакистане раньше времени начали продавать RTX 3060, цены — космос
Источник материала: Onliner
Официальный старт продаж народной видеокарты GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Но за несколько недель до этой даты ее уже начали продавать в Пакистане. Официальный дилер Palit компания ZAH Computers нарушила NDA. И наплевала на рекомендованный ценник в $329.
В магазинах Пакистана RTX 3060 сбывают минимум за $750. Ценник более чем в два раза выше рекомендованного. При этом дилер оправдывается высокими таможенными пошлинами и импортными ценами.
Для сравнения, рекомендованная цена на GeForce RTX 3080 — $699. Но в современном мире, который впал в очередную криптовалютную истерию, найти видеокарту по такой цене практически нереально. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией, нарушенными цепочками производства и поставок, приближением Лунного нового года, во время которого многие китайские фабрики уйдут на каникулы.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, макс. частота 1468 МГц, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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Официальный старт продаж народной видеокарты GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Но за несколько недель до этой даты ее уже начали продавать в Пакистане. Официальный...
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