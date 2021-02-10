Первый арабский зонд вышел на орбиту Марса

Источник материала: Onliner

Объединенные Арабские Эмираты могут гордиться. Их зонд «Надежда» вошел в историю как первая успешная межпланетная миссия арабского мира. Аппарат вышел на орбиту Марса, где займется изучением марсианской погоды. В ОАЭ надеются, что успех вдохновит молодежь региона.

В центре управления полетом разразились аплодисментами после получасового напряжения, когда зонд включил двигатели и достаточно замедлился, чтобы войти в гравитационное поле Марса.

The Historic Moment: Announcing the success of Mars Orbit Insertion! #ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/4N1uaHb0GS — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

204 days and more than 480 million kms later, the #HopeProbe is now in the Capture Orbit of #Mars #ArabsToMars — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

В ближайшее время на марсианскую орбиту выйдут еще два аппарата — китайский и американский. Они все были запущены в июле прошлого года, когда открылось идеальное окно для запуска межпланетных миссий — Земля и Марс находились на самой близкой дистанции друг к другу.