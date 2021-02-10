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Первый арабский зонд вышел на орбиту Марса

10.02.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Объединенные Арабские Эмираты могут гордиться. Их зонд «Надежда» вошел в историю как первая успешная межпланетная миссия арабского мира. Аппарат вышел на орбиту Марса, где займется изучением марсианской погоды. В ОАЭ надеются, что успех вдохновит молодежь региона.

В центре управления полетом разразились аплодисментами после получасового напряжения, когда зонд включил двигатели и достаточно замедлился, чтобы войти в гравитационное поле Марса.

В ближайшее время на марсианскую орбиту выйдут еще два аппарата — китайский и американский. Они все были запущены в июле прошлого года, когда открылось идеальное окно для запуска межпланетных миссий — Земля и Марс находились на самой близкой дистанции друг к другу.

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Объединенные Арабские Эмираты могут гордиться. Их зонд «Надежда» вошел в историю как первая успешная межпланетная миссия арабского мира. Аппарат вышел на орбиту...
 
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