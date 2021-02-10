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Просто новости: «Власти объяснили, почему в Минске медленно убирают снег». А в Минске всё медленно убирают. (Владимир Максимков)
10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Просто новости: «Власти объяснили, почему в Минске медленно убирают снег».
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Просто новости: «Власти объяснили, почему в Минске медленно убирают снег». А в Минске всё медленно убирают. (Владимир Максимков)
Просто новости: «Власти объяснили, почему в Минске медленно убирают снег». А в Минске всё медленно убирают. (Владимир Максимков)
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