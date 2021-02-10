Баскетболистка Екатерина Снытина: «Люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть»

Источник материала: Салiдарнасць

Знаменитая спортсменка рассказала, кому обязана своей карьерой.





Фото из Instagram баскетболистки

— Ситуация в Минске сейчас тяжелая, по всей стране до сих пор идут аресты за гражданские протесты, любого на улице могут остановить и увезти. Это ужасно! — сказала капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина в интервью изданию HuffPost.

Бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу, лучший игрок последнего матча с Польшей рассказала о поляризации в обществе, о напряженной атмосфере в своей команде и о том, как пытается помочь пострадавшим. Цитаты из ее интервью публикует Свободное объединение спортсменов Беларуси sos-by:

«Спортивное сообщество, как и гражданское общество, поляризовано. Многие спортсмены прошли через тюрьмы. Часть из них теперь рассчитывает на солидарность людей, чтобы продолжать тренировки, потому что спортсмены были исключены из национальных команд.

Но есть и другая часть спортивного сообщества, которая живет своей жизнью, как будто ничего не происходит за окном».

«В женской баскетбольной сборной так: одни борются за справедливое общество, другие просто живут своей жизнью. Кто-то молчит, кто-то ругается. В воздухе висит напряжение: у каждого болит сердце. Теперь мы, игроки, выходим на площадку в форме с флагом страны, которая сильно страдает».

«Всей своей карьерой я обязана белорусскому народу: я хочу помочь им, когда они больше всего в этом нуждаются. Я многое у них взяла, и пора отдавать. На вырученные средства по результатам аукциона (бронзовая медаль Евро-2007 была продана за $10100) я смогу помочь тем, кто пережил очень тяжелые времена, потому что выразил свою гражданскую позицию».

«Я играю для своих людей: потому что это то, что поддерживало меня все эти годы и без чего меня бы здесь не было. Я горжусь белорусами. Все видели, сколько насилия было совершено, сколько смертей: люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть».