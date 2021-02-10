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Обложка дня. Немедленно прекратить насилие

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, на первой полосе которой фамилии более сотни представителей интеллигенции, призывающей власти остановить репрессивный каток.

Обложка дня. Немедленно прекратить насилие

Обложка дня. «Мама, спасибо тебе большое за передачу. Люблю тебя»

 
 
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Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, на первой полосе которой фамилии более сотни представителей интеллигенции, призывающей власти остановить...
 
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