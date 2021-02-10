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Обложка дня. Немедленно прекратить насилие
10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, на первой полосе которой фамилии более сотни представителей интеллигенции, призывающей власти остановить репрессивный каток.
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Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, на первой полосе которой фамилии более сотни представителей интеллигенции, призывающей власти остановить...
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