На Australian Open осталась одна белоруска

Источник материала: Tut.by

После второго круга соревнований на Australian Open остался только один представитель Беларуси — Арина Соболенко (7 WTA).



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Сегодня она обыграла Дарью Касаткину (75 WTA) из России в двух сетах — 7:6, 6:3. Кроме того, Арина продолжает борьбу и в парном разряде — в 1/32 финала она в паре с Мертенс победила дуэт Листер / ван Эйтванк (2:1 по сетам).

Следующий соперник Соболенко в одиночном разряде — американка Энн Ли (69 WTA). Матч пройдет 12 февраля.

К сожалению, из борьбы на турнире выбыл Егор Герасимов, проигравший сегодня россиянину Аслану Карацеву. А также Александра Саснович, которая в паре с Мартой Костюк оказалась слабее дуэта Бартель / Чжу Линь (до этого Александра выбыла и из одиночного розыгрыша).