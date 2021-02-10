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В Чашникском районе дотла сгорел пассажирский автобус
Источник материала: Tut.by
Маршрутный автобус сгорел вечером 9 февраля в Чашникском районе. Об этом
Сообщение о загорании автобуса в деревне Гора поступило спасателям в 18.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, транспортное средство горело открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание.
Как выяснилось позже, 64-летний водитель, находясь на маршруте, вышел на улицу на остановке, а когда вернулся на водительское место, увидел возгорание. Мужчина пытался зайти в салон автобуса, чтобы взять огнетушитель, но из-за сильного дыма это сделать было уже невозможно.
В результате пожара в автобусе, принадлежащем филиалу автотранспортного предприятия № 14 города Лепеля ОАО «Витебскоблавтотранс», уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в это время в нем не было, никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки автобуса.
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Пассажиров в это время в нем не было, никто не пострадал.
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