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В Чашникском районе дотла сгорел пассажирский автобус

10.02.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маршрутный автобус сгорел вечером 9 февраля в Чашникском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Сообщение о загорании автобуса в деревне Гора поступило спасателям в 18.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, транспортное средство горело открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание.

Как выяснилось позже, 64-летний водитель, находясь на маршруте, вышел на улицу на остановке, а когда вернулся на водительское место, увидел возгорание. Мужчина пытался зайти в салон автобуса, чтобы взять огнетушитель, но из-за сильного дыма это сделать было уже невозможно.

В результате пожара в автобусе, принадлежащем филиалу автотранспортного предприятия № 14 города Лепеля ОАО «Витебскоблавтотранс», уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в это время в нем не было, никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки автобуса.

 
 
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Пассажиров в это время в нем не было, никто не пострадал.
 
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