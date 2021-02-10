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Германия хочет выделить 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией

10.02.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией. Это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету.

Из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на поставку вакцин в развивающиеся страны, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.

 
 
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Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией. Это следует из предложения Минфина ФРГ,...
 
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