Германия хочет выделить 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией

Источник материала: АФН

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией. Это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету.

Из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на поставку вакцин в развивающиеся страны, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.