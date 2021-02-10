Впервые в истории в Синод епископов вошла женщина

отмечает «Громадське», произошло вскоре после того, как папа Римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни Церкви. У женщин появилось право выполнять функции чтецов и аколитов (алтарников) — прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения. Это назначение,«Громадське», произошло вскоре после того, как папа Римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни Церкви. У женщин появилось право выполнять функции чтецов и аколитов (алтарников) — прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.





У Беккарт появляются избирательные права в органе, который консультирует понтифика. Генеральный секретарь Синода кардинал Марио Грек, комментируя это назначение, заявил, что оно показывает стремление папы «к большему участию женщин в процессе принятия решений в церкви».













Сестра Натали Беккарт родом из Франции, работает с Синодом как консультант с 2019 года. Она окончила школу управления по специальности «Менеджмент» и «Предпринимательство», изучала философию в Университете Сорбонны. Работала преподавателем математики и французского языка в католической средней школе.





К сестрам Ксавьер, миссионеркам Христа Иисуса (Апостольская Конгрегация Игнатейской Духовности), она присоединилась в августе 1995 года и приняла последние обеты в сентябре 2005 года.



