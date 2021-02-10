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Белстат: в Беларуси всего 40 тыс. работодателей
Источник материала: Партизан
Белстат опубликовал статистику занятых работников по статусу. Оказывается, из 4,8 млн занятых в экономике 4,5 млн являются наемными. Работодателей в экономике всего 40,7 тыс. человек. При этом работодателей-женщин в стране в 2,3 раза меньше, чем мужчин, — 12,2 тыс.
Лиц, работающих на индивидуальной основе, насчитывается 269 тыс. человек, самозанятых — 310 тыс. При этом в среде городского населения самозаняты 253 тыс. человек.
В среде сельского населения занято 1,02 млн человек. Из них наемных работников насчитывается 960 тыс., самозанятых — 57 тыс. Работодателей на селе — всего 8,2 тыс. человек.
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Белстат опубликовал статистику занятых работников по статусу. Оказывается, из 4,8 млн занятых в экономике 4,5 млн являются наемными. Работодателей в экономике всего...
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