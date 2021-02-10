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Новый вид преследования «политических» в Могилеве: прокуратура следит за «жировками»

10.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевчанина Андрея Дроздова повесткой вызвали в прокуратуру Могилева, сообщает 6tv.by.



Мужчина рассказал о том, что в августе был задержан силовиками на перекрестке Пушкинского проспекта и улицы Островского. По статье 23.34 КоАП его привлекли к административной ответственности.

Теперь, как оказалось, Дроздова вызвали в прокуратуру к юристу. Мужчина при этом предполагал, что причиной повестки могло послужить заявление, которое он написал после своего задержания, посчитав его незаконным. Однако оказалось, что его ожидает юрист.

Выяснилось, что у Дроздова есть задолженность по оплате коммунальных услуг — около 70 рублей. Мужчина пояснил, что из-за сложной финансовой ситуации гасит ее постепенно.

— Пришел приказ из Минска реагировать вплоть до выселения, — рассказывает Дроздов. — В Могилеве уже выселили несколько человек по этому поводу, вас это тоже ждет, надо оплатить в кратчайшие сроки, сказали мне в прокуратуре.

— Новый вид давления на инакомыслящих — людей вызывают в прокуратуру, и прокуратура начинает следить за тем, оплачена «коммуналка» или нет, — отмечают могилевские правозащитники.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Могилевчанина Андрея Дроздова повесткой вызвали в прокуратуру Могилева, сообщает 6tv.by.
 
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