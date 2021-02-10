ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Оскара" у Беларуси пока не будет — фильм "Озеро радости" не попал в шорт-лист

10.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фильм Алексея Полуяна "Озеро радости" выбывает из борьбы за премию американской киноакадемии "Оскар". На сайте премии появились списки номинантов, и ленты Полуяна среди них нет.

"Оскара" у Беларуси пока не будет — фильм "Озеро радости" не попал в шорт-лист
Фото из открытого источника
После победы на американском кинофестивале LA Shorts лента Полуяна была автоматически квалифицирована на "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм". Всего в длинном списке номинантов были 114 короткометражек. В шорт-лист попали только 10. 

Картина "Озеро радости" снята по роману Виктора Мартиновича. В 2019 году лента участвовала в конкурсной программе кинофестиваля "Лістапад" в Минске. После завершения фестиваля Алексей Полуян в эфире Еврорадио рассказывал о своей работе и о том, насколько для него важно, чтобы картина была отмечена на родине.

Помимо Полуяна, в этом году побороться за статуэтку "Оскар" планировала съемочная группа картины "Уроки фарси". Фильм заявляли как белорусский, хотя он был снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки действительно проходили в Беларуси при участии "Беларусьфильма".

Однако  согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. Поэтому "Уроки фарси"  дисквалифицировали, картина не попала даже в длинный список.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм Алексея Полуяна "Озеро радости" выбывает из борьбы за премию американской киноакадемии "Оскар". На сайте премии появились списки номинантов, и ленты Полуяна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Деловой и эффектный: новый образ Дженнифер Энистон обсуждают в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by