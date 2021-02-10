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Климатолог прогнозирует «экстремальную» погоду весной в Украине
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее словам, в конце февраля в Украину придет потепление, но оно будет недолгим. Зима в Украине закончится не раньше середины марта.
Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май — ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.
«Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать», — объяснила она.
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Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май.
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