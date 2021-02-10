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«Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать», — объяснила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Климатолог прогнозирует «экстремальную» погоду весной в Украине Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАНПо ее словам, в конце февраля в Украину придет потепление, но оно будет недолгим. Зима в Украине закончится не раньше середины марта.Климатолог также отметила, что «экстремальными» будут апрель и май — ожидаются огромное количество осадков в виде дождей.