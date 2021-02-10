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Праздник 10 февраля: что не стоит делать в день Ефрема, приметы

10.02.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 10 февраля: что не стоит делать в день Ефрема, приметы
Колллаж: РБК-Украина
10 февраля 2020 года украинцы отмечают день Ефрема Сирина - христианского богослова и поэта, одного из Учителей Церкви IV века, который родился в городе Низибии.

По сказанию, Ефрем Сирин был сын от родителей благочестивых. Сам Ефрем Сирин называл себя человеком «неученым и малосмысленным», хотя его познаниям удивлялся даже Василий Великий.

В сочинениях самого Ефрема Сирина видно хорошее знакомство с произведениями не только христианских ученых, но и с «эллинской мудростью», с языческой мифологией и началами тогдашнего естествознания. В своих проповедях Ефрем Сирин нередко говорит о пользе знания и образования, которое «выше богатства».

Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв. Некоторые из них были переведены на греческий язык еще при жизни.

В этот день также принято отмечать именины домового. По народным представлениям, без домового не может стоять ни один дом. Как правило, если домовой показывался кому-нибудь из домочадцев, это сулило последнему болезнь или смерть.

В данный праздник нужно не только посетить церковь, чтобы помолиться, но и обязательно задобрить домашний дух. Для этого существует множество способов. Самый распространенный - оставить блюдечко с молоком и печеньем.

Приметы 10 февраля


Накормите домового 10 февраля - избавитесь от многих неприятностей.

Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

Лес почернел – к оттепели.

Людям, рожденным 10 февраля, домовой помогает и всячески оберегает от бед.

В народе считалось, что домовой не любит ссор, сварливых и неаккуратных людей. Их он наказывает, пугая по ночам и создавая в доме беспорядок: гасит в свет, разбрасывает посуду и прячет вещи.

Также ни в коем случае нельзя убивать насекомых, живущих в доме. К слову, лучше всего с домовым ладит именно кошка. Поэтому издеваться над ней нельзя, в частности на Ефрема стоит отблагодарить животное за помощь.

Именины празднуют: Ефим, Георгий, Владимир, Яков и Юрий.
 
Теги: знакомства
 
 
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Накормите домового 10 февраля - избавитесь от многих неприятностей.
 
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