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Все валюты падают под ударами белорусского рубля утром 10 февраля

10.02.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Все валюты падают под ударами белорусского рубля утром 10 февраля
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Стоимость валютной корзины обвалилась сразу на 0,57% — это максимальная скорость укрепления белорусского рубля более чем за месяц.

За два дня корзина валют подешевела на 0,89% до минимума почти за две недели. А предыдущие 10 торгов валютная корзина непрерывно дорожала. Её стоимость за это время подскочила до максимума за 158 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:15:

Курс доллара обвалился сразу на 0,0153 BYN до 2,5844 BYN/USD — минимума за 14 дней.

Американец дешевеет уже пятый день подряд. За это время его стоимость рухнула уже на 0,0560 BYN.

Курс евро упал на 0,0130 BYN до 3,1292 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и опускается до минимума за 15 дней.

Курс российского рубля снизился ещё на 0,0205 BYN до 3,4898 BYN/100 RUB — минимума почти за неделю.

Московская биржа


Доллар на бирже утром подешевел до 73,79 российских рублей — минимума за 20 дней.

Евро подорожал до 89,50 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За два дня корзина валют подешевела на 0,89% до минимума почти за две недели.
 
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