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В Сморгони судили 13 человек за вывешенные на фонарные столбы БЧБ-шарики

10.02.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Сморгони судили 13 человек за вывешенные на фонарные столбы БЧБ-шарики
Фото жителей города
В Сморгонском районном суде на днях рассматривали гражданское дело о «нарушении малых архитектурных форм». Ответчики — 13 местных жителей, истец — Сморгонское ЖКХ, которому в ноябре прошлого года «был нанесен ущерб» в 95 рублей 61 копеек: работникам предприятия пришлось снимать воздушные шарики со столбов в свой выходной день, а сами шарики, согласно иску, «нарушали малые архитектурные формы в городе», пишет Tut.by.

Суть дела такова: в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в Сморгони проходила акция солидарности — люди вышли в город с белыми и красными шарами. Потом кто-то развесил их высоко на столбах вдоль дороги. Для того, чтобы все это снять, работники ЖКХ, мол, были вынуждены выехать в воскресенье, выходной день, на улицы Советскую и Ленина. На предприятии посчитали, что этим им нанесен ущерб.

— Почему ответчиками выступали именно данные люди? Потому что в качестве доказательств была приведена видеосъемка с акции, а еще на людей составляли административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вот так и получились гражданские ответчики, — говорят местные.

Никто из ответчиков вины не признал. Судебные заседания по делу в общей сложности шли три дня. В итоге в отношении 11 человек ЖКХ дело выиграло, одной девушки — проиграло, в отношении еще одного сморгонца иск был отозван прокурором.

Сморгонцы собираются подавать апелляции.

— Дело хоть и небольшое, но отняло у всех много времени и сил. И главное: люди не считают себя виноватыми, — говорят местные жители.
 
 
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Тем самым, по версии коммунальщиков, они нанесли ущерб ЖКХ.
 
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