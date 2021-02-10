Источник материала: UDF



Фото жителей города

Tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сморгони судили 13 человек за вывешенные на фонарные столбы БЧБ-шарики Тем самым, по версии коммунальщиков, они нанесли ущерб ЖКХ.

Суть дела такова: в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в Сморгони проходила акция солидарности — люди вышли в город с белыми и красными шарами. Потом кто-то развесил их высоко на столбах вдоль дороги. Для того, чтобы все это снять, работники ЖКХ, мол, были вынуждены выехать в воскресенье, выходной день, на улицы Советскую и Ленина. На предприятии посчитали, что этим им нанесен ущерб.— Почему ответчиками выступали именно данные люди? Потому что в качестве доказательств была приведена видеосъемка с акции, а еще на людей составляли административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вот так и получились гражданские ответчики, — говорят местные.Никто из ответчиков вины не признал. Судебные заседания по делу в общей сложности шли три дня. В итоге в отношении 11 человек ЖКХ дело выиграло, одной девушки — проиграло, в отношении еще одного сморгонца иск был отозван прокурором.Сморгонцы собираются подавать апелляции.— Дело хоть и небольшое, но отняло у всех много времени и сил. И главное: люди не считают себя виноватыми, — говорят местные жители.