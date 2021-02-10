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Технологии сокращают смерть птиц
10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Ветряные генераторы могут снизить количество гибели пернатых. Достаточно оснастить установки камерами с системой Identityflight. Эти данные публикует журнал прикладной экологии (Journal of Applied Ecology).
Автоматическая система регистрации диких птиц работает при помощи искусственного интеллекта. Камеры с функцией распознавания диких птиц помогут вовремя обнаружить и остановить двигатели турбин теплоснабжающих ферм.
Как показало исследование, проводившееся в американском Вайоминге, риск поломки оборудования и гибели птиц удалось сократить на 82%.
Вместе с тем, ученные пришли к выводу, что предупреждения об опасности столкновения лопастей энергоустановок помогают, но не решают проблем.
В районах действия энергосистем действуют отпугивающие установки. База данных содержит свыше 47 миллионов птиц. На сегодняшний день система может определять десятки видов птиц, в том числе красных и черных коршунов, беркутов, клинохвостых орлов, орланов-белохвостов, малых подорликов, кондоров и других хищных птиц.
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"Умные камеры" позволяют снизить гибель орлов и других хищных птиц от воздействия энергоустановок, системы видеонаблюдения заранее предупреждают специалистов.
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