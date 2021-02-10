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Необычайно снежная зима во всем мире на забавных фото
10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Удивительная зима выдалась в этом году: снег выпал даже в тех городах и странах, где его не видели десятки лет. Как встречают непогоду и проводят время жители заснеженной Чехии, Нидерландов, Германии и других стран, в фотоленте
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Проехать на лыжах по Карловому мосту, построить иглу в Центральном парке, покататься на санках в центре Берлина — такое удается нечасто.
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