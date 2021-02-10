Необычайно снежная зима во всем мире на забавных фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Удивительная зима выдалась в этом году: снег выпал даже в тех городах и странах, где его не видели десятки лет. Как встречают непогоду и проводят время жители заснеженной Чехии, Нидерландов, Германии и других стран, в фотоленте Sputnik Беларусь .

Читайте также:

Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон

Потрясающая снежная зима вокруг света в фотографиях

Зимняя сказка вдали от больших городов на живописных фото