Десантники проводят огневую и тактическую подготовку под Витебском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Проверка боеготовности проходит в Витебской области, войска отрабатывают огневую подготовку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Десантно-штурмовая бригада совершила марш из Бреста в Витебскую область. Военные разбили лагерь и готовятся к бригадному учению.

Полевые занятия сопровождают десятки задач. В активной фазе десантников ждут стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов. Сообщается, что выполнение задач проходит в осложненной обстановке. Поставленные цели были поражены.

Ранее десантники 103-й мобильной бригады вели поиск бандформирований.

Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты – военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.

О проведении масштабной проверки стало известно в понедельник 25 января, на следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности.

Читайте также: