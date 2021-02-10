|
Десантники проводят огневую и тактическую подготовку под Витебском
10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Проверка боеготовности проходит в Витебской области, войска отрабатывают огневую подготовку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
Десантно-штурмовая бригада совершила марш из Бреста в Витебскую область. Военные разбили лагерь и готовятся к бригадному учению.
Полевые занятия сопровождают десятки задач. В активной фазе десантников ждут стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов. Сообщается, что выполнение задач проходит в осложненной обстановке. Поставленные цели были поражены.
Ранее десантники 103-й мобильной бригады вели поиск бандформирований.
Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты – военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.
О проведении масштабной проверки
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне Лосвидо бойцы 38-й бригады проводят занятия во время проверки мобилизационной и боевой готовности белорусской армии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)