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Десантники проводят огневую и тактическую подготовку под Витебском

10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Проверка боеготовности проходит в Витебской области, войска отрабатывают огневую подготовку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Десантно-штурмовая бригада совершила марш из Бреста в Витебскую область. Военные разбили лагерь и готовятся к бригадному учению.

Полевые занятия сопровождают десятки задач. В активной фазе десантников ждут стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов. Сообщается, что выполнение задач проходит в осложненной обстановке. Поставленные цели были поражены.

Ранее десантники 103-й мобильной бригады вели поиск бандформирований.

Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты – военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.

О проведении масштабной проверки стало известно в понедельник 25 января, на следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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На полигоне Лосвидо бойцы 38-й бригады проводят занятия во время проверки мобилизационной и боевой готовности белорусской армии.
 
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