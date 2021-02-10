|
Маленькая примадонна: дочь Пугачевой и Галкина удивила поклонников
10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой приятно удивила поклонников пары: девочка продемонстрировала свои музыкальные умения и заслужила сравнение со знаменитой мамой.
Галкин и Пугачева души не чают в своих детях и стараются развивать в них тягу к прекрасному. Звездные отпрыски - Гарри и Лиза занимаются спортом, учат языки, ставят театральные постановки и играют на музыкальных инструментах. А звездные родители делятся их успехами в своих соцсетях.
Галкин решил в очередной раз похвастаться талантом семилетней дочери и показать, как проходят вечера в кругу его семьи: музыкальный ролик с Лизой в главной роли удивил всех подписчиков в Instagram.
Белокурая малышка сосредоточенно играла композицию Эдварда Грига, практически не подсматривая в ноты, в то время как родители комментировали все происходящее, а брат корчил смешные рожицы.
Поклонники звездной семьи пришли в восторг от увиденного и даже сравнили Лизу с талантливой мамой.
"Творческая натура, так старается"; "Маленькая примадонна"; Потрясающая девочка. Талант", - прокомментировали фолловеры Галкина. Напомним, что недавно Галкин высказался о
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звездные родители гордятся талантами маленьких наследников и с радостью делятся первыми успехами близнецов в своих соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)