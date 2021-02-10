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Маленькая примадонна: дочь Пугачевой и Галкина удивила поклонников

10.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой приятно удивила поклонников пары: девочка продемонстрировала свои музыкальные умения и заслужила сравнение со знаменитой мамой.

Галкин и Пугачева души не чают в своих детях и стараются развивать в них тягу к прекрасному. Звездные отпрыски - Гарри и Лиза занимаются спортом, учат языки, ставят театральные постановки и играют на музыкальных инструментах. А звездные родители делятся их успехами в своих соцсетях.

Галкин решил в очередной раз похвастаться талантом семилетней дочери и показать, как проходят вечера в кругу его семьи: музыкальный ролик с Лизой в главной роли удивил всех подписчиков в Instagram.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Белокурая малышка сосредоточенно играла композицию Эдварда Грига, практически не подсматривая в ноты, в то время как родители комментировали все происходящее, а брат корчил смешные рожицы.

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от увиденного и даже сравнили Лизу с талантливой мамой.

"Творческая натура, так старается"; "Маленькая примадонна"; Потрясающая девочка. Талант", - прокомментировали фолловеры Галкина. Напомним, что недавно Галкин высказался о проходящей страсти в любви и отношениях с Пугачевой.

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Звездные родители гордятся талантами маленьких наследников и с радостью делятся первыми успехами близнецов в своих соцсетях.
 
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