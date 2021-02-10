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«Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть — мы не запятнали своих рук чужой кровью»

10.02.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси происходит ускоренная эволюция. Народ на невероятной скорости проходит процесс формирования самосознания себя как личностей, а также объединения людей в нацию. Такое мнение в письменном интервью DW.

«Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть — мы не запятнали своих рук чужой кровью»

«Хоть и спорный, но для меня все же верный путь, нежелание проливать чужую кровь ради собственных, хоть и благих целей, — отметил политик. — А это и подразумевает утверждение — готовность на все. Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть. Мы не запятнали своих рук чужой кровью».

Бабарико не сомневается, что новая Беларусь должна строиться не на крови, хоть старая «удерживается именно насилием и жестокостью».

Говоря о том, что в Беларуси пытались совершить мелкобуржуазную революцию, экс-банкир заявил, что люди устали жить на грани нищеты и бедности.

«По 500 [долларов в месяц зарплата] — недостижимая и «сияющая Шамбала» — набила оскомину. Мы хотим стать «мелкими буржуа». Только в современном мире таких людей называют «средний класс», и они составляют основу и опору всех цивилизованных и высокоразвитых стран», — заметил он.

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Также в этом интервью экс-глава «Белгазпромбанка» заявил:

 

 
 
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В Беларуси происходит ускоренная эволюция. Народ на невероятной скорости проходит процесс формирования самосознания себя как личностей, а также объединения...
 
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