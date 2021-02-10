У Минска все меньше пространства для сопротивления ползучей экспансии Москвы

Даже если белорусско-российская интеграция формально заглохнет, опасность фактической инкорпорации нашей страны не исчезнет. Москва постарается усилить свои позиции в Беларуси через экономику и другие сферы, например военно-политическое сотрудничество.



Фото из архива пресс-службы Кремля

У белорусского же руководства сейчас, в условиях острого внутриполитического кризиса, стало меньше возможностей сопротивляться ползучей российской экспансии.

Медведев снова заговорил об интеграции

На фоне происходящих в Беларуси в последние полгода драматических событий тема углубления белорусско-российской интеграции практически исчезла из информационных сообщений.

Напомним, в декабре 2018 года Дмитрий Медведев, будучи тогда российским премьером, заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра.

В сентябре 2019 года они с белорусским коллегой Сергеем Румасом даже парафировали соответствующую программу из 31 дорожной карты, но в конечном счете согласовать удалось не все из них. Серьезные разногласия сохранялись, и в итоге, по мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсения Сивицкого, в Кремле вообще отказались от этого проекта.

Однако, как выяснилось, вопрос там с повестки дня еще не снят. При этом складывается впечатление, что роль главного публичного оратора в этом плане оставлена за Медведевым, так как именно он 1 февраля в интервью российским СМИ снова обратился к той же теме.

По словам Медведева , никакой альтернативы интеграционному движению нет, а потому, дескать, «нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая <…> самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».

Это вызвало тревогу у сторонников независимости нашей страны, поскольку трудно не согласиться с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем в том, что введение единой валюты означает полную утрату суверенитета.

По мнению политолога Павла Усова, словами Медведева Россия дала ясно понять, что не намерена отказываться от планов захвата соседних территорий и расширения империи.

А Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией, что, впрочем, тот тут же опроверг.

Кремль пока не хочет форсировать процесс

По-видимому, этому опровержению можно верить. Прежде всего, вопрос единой валюты теперь уже не совсем в компетенции Медведева, ныне заместителя главы Совета безопасности РФ.

К тому же его нынешний аппаратный вес в России сейчас не выглядит солидным. Особенно по сравнению с влиянием таких фигур, как секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров или директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которые отметились в обсуждении путей выхода из белорусского кризиса. Но проблем интеграции они вроде бы не касались, речь шла главным образом о проведении в Беларуси конституционной реформы.

Поэтому высказывания Медведева вряд ли можно расценивать как некий чрезвычайный сигнал из Москвы. Судя по всему, на сегодня там если и не отказались окончательно от идеи «достроить» Союзное государство, то отодвинули ее на неопределенный срок.

Тем более что, похоже, в игру на этом поле более энергично включаются Соединенные Штаты. Как известно, в принятом американским Конгрессом в конце прошлого года обновленном Акте о демократии для Беларуси содержится пункт, констатирующий, что «США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией». Так что активничать в этом вопросе означает для Кремля, что можно нарваться на санкции.

Сделка между Москвой и Вашингтоном по белорусскому вопросу маловероятна

Тем временем появляются признаки того, что США снова будут уделять больше внимания продвижению демократии в мире.

4 февраля новый президент Джо Байден объявил : «Мы должны начать с дипломатии, основанной на самых оберегаемых демократических ценностях: защита свободы, продвижение возможностей, поддержка универсальных прав, уважение к власти закона и достоинству каждого человека. Это основной принцип нашей мировой политики, нашего мирового могущества».

Как бы в подтверждение группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о введении санкций против России из-за ареста Алексея Навального. Документ с большой долей вероятности примут, так как в группу входят представители обеих ведущих партий.

А на встрече с руководителем НАУ Павлом Латушко назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер пообещала: Вашингтон задействует все возможные механизмы , чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет.

Крайне сомнительно, что в такой обстановке Кремль и Белый дом смогут как-то договориться о совместных действиях по нормализации внутриполитической ситуации в нашей стране, чего не исключали некоторые белорусские аналитики.

Нарастает угроза российской экономической экспансии

Вместе с тем даже отказ России от интеграции, реальный или мнимый, не означает, что угрозы с ее стороны исчезнут — они просто перейдут в другие плоскости, и прежде всего экономическую и военно-политическую.

В частности, эксперты брюссельского издания EU Reporter считают, что некоторые российские бизнесмены, близкие к Кремлю, уже предпринимают шаги для покупки существенной доли в важнейших государственных предприятиях Беларуси. Например, председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин называется главным претендентом на «Беларуськалий».

Наверняка в России найдутся желающие прибрать к рукам белорусскую нефтепереработку, Минский завод колесных тягачей и еще ряд предприятий. Впрочем, желающие были и раньше, но сейчас белорусскому режиму особенно нужны деньги.

Также Александр Лукашенко ныне вынужден идти на более тесное сотрудничество с Москвой в военно-политической сфере. Не исключено, что снова будет поставлен вопрос о размещении в Беларуси российских военных баз.

Будет ли Америка противодействовать такому развитию событий, и если да, то насколько решительно? Ответ на этот вопрос неочевиден.