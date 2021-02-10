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Рубль серьезно укрепляется на открытии торгов в среду

10.02.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.

Рубль серьезно укрепляется на открытии торгов в среду

Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 находятся на следующих позициях:

  • доллар — 2,5829 белорусского рубля (-0,0168 пункта);
  • российский рубль — 3,4913 белорусского рубля за 100 российских (-0,019 пункта);
  • евро — 3,1302 белорусского рубля (-0,012 пункта).

Ранее сообщалось, что рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.
 
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