Рубль серьезно укрепляется на открытии торгов в среду

Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.





Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 находятся на следующих позициях:

доллар — 2,5829 белорусского рубля (-0,0168 пункта);

российский рубль — 3,4913 белорусского рубля за 100 российских (-0,019 пункта);

евро — 3,1302 белорусского рубля (-0,012 пункта).