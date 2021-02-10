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Рубль серьезно укрепляется на открытии торгов в среду
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 находятся на следующих позициях:
Ранее сообщалось, что рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.
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