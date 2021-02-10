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За сутки полсотни авто оказались в снежных заносах
Источник материала: Навiны
Работники МЧС за минувшие сутки десятки раз выезжали на помощь автомобилистам.
Как отметили в дежурной части ведомства, из снежных заносов было извлечено 48 авто. Больше всего случаев было зафиксировано на Могилевщине (14). Остальным автомобилистам не повезло в Минской (13); Гродненской (11) и Брестской (10) областях.
По данным спасателей, в течение суток наблюдались обильные осадки (до 11 мм), максимальная высота снежного покрова в Гродно составила 41 см.
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Работники МЧС за минувшие сутки десятки раз выезжали на помощь автомобилистам.
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