За сутки полсотни авто оказались в снежных заносах

Работники МЧС за минувшие сутки десятки раз выезжали на помощь автомобилистам.



Фото носит иллюстративный характер

Как отметили в дежурной части ведомства, из снежных заносов было извлечено 48 авто. Больше всего случаев было зафиксировано на Могилевщине (14). Остальным автомобилистам не повезло в Минской (13); Гродненской (11) и Брестской (10) областях.

По данным спасателей, в течение суток наблюдались обильные осадки (до 11 мм), максимальная высота снежного покрова в Гродно составила 41 см.