Источник материала: Хартия'97

Ученые воссоздали движение тектонических плит за миллиард лет 10.02.2021, 11:16

За это время континенты побывали в каждом уголке Земли.

Ученые с помощью геомагнитных и геологических данных создали модель движения тектонических плит. Результат работы — 40-секундный ролик, охватывающий период в миллиард лет.

Об этом пишет журнал Earth-Science Reviews .

«Плиты двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается их захватывающий танец», — сказал один из авторов научной работы Сабин Захирожич.

За миллиард лет континенты побывали в каждом уголке Земли. Антарктида, например, когда-то была курортом на экваторе.

Наблюдение за смещением тектонических плит поможет понять, как на планете сформировались экосистемы и где искать ресурсы, критически важные для низкоуглеродного будущего.

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