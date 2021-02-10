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Транзитер российской нефти по территории Беларуси готов остановить работу

10.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Транзитер российской нефти по территории Беларуси готов остановить работу

  • 10.02.2021, 11:14
Транзитер российской нефти по территории Беларуси готов остановить работу

Перегонять российскую нефть по трубам через нашу страну стало невыгодно.

Около 500 работников УП "Запад-Транснефтепродукт" — компании, которая осуществляет транзит российской нефти по территории Беларуси — могут остаться без работы, сообщает "Еврорадио". Руководство не исключает, что будет вынуждено приостановить работу предприятия из-за нерентабельности.

Перегонять российскую нефть по трубам через Беларусь стало невыгодно год назад, после того, как Александр Лукашенко своим указом ввел экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов и повысил ставку налога на прибыль с 18% до 50%. После таких изменений в налогообложении более 80% от прибыли предприятия стало уходить на уплату дополнительно введенных налогов.

"Введение дополнительной налоговой нагрузки привело к снижению привлекательности данного вида транспортировки и, как следствие, снижению объемов транспортировки и, соответственно, убыточной деятельности предприятия", – говорит генеральный директор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов.

В итоге при возможностях транспортировать в год до 8 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2020 году за пределы Беларуси ушло чуть более 4 миллионов.

Введение экологического налога стало "скрытой формой повышения тарифа на транзит, которого Беларусь пытается добиться не первый год".

Предполагается, что ситуация вокруг "Запад-Транснефтепродукта" будет обсуждаться в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в марте 2021 года.

"Запад-Транснефтепродукт" является дочерней компанией российской "Транснефти" и осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт.

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Перегонять российскую нефть по трубам через нашу страну стало невыгодно.
 
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