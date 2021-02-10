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Бастующие шахтеры «Беларуськалия» провели необычную акцию в поддержку спортсменов
Источник материала: Хартия'97
Бастующие шахтеры «Беларуськалия» провели необычную акцию в поддержку спортсменов
Бросаем курить и начинаем гонять во всю мощь!
По всей Беларуси продолжается спортивный челлендж 23.34.
Вчера состоялся забег участников стачки «Беларуськалия» в поддержку репрессированых спортсменов.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Бросаем курить и начинаем гонять во всю мощь!
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