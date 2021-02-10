Источник материала: Хартия'97

Возвращение «хромой утки» 2 Кирилл Рогов

10.02.2021, 10:17

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Фильм Навального и протесты в РФ окончательно обнулили «обнуленного».

Сегодня много вопрошаний: что дали два с половиной дня протестов с 23 января — 2 февраля, ведь Навальный по-прежнему в тюрьме, а ершик по-прежнему — в своем дворце в Геленджике?

Ну, про то, что это крупнейшая протестная акция в условиях полицейского террора — это понятно. Про то, что это первая всероссийская протестная акция, в которой доля Москвы в общей численности составляла примерно 20%, не более — это два. Про то, что таких цифр задержаний по политическим мотивам — более 10 тысяч человек по всей России, — страна не знала со времен сталинских репрессий — это три. Но это все статистика, а не политика.

Политические последствия, начинаем с малого — это срочная отмена части ковидных ограничений. Власти отчасти хотели повторить успех начала прошлого лета, когда отмена карантина вызвала прилив эйфории и создала позитивную (контр-протестную) волну накануне голосования по поправкам.

Второе — срочный пакет социальной помощи населению, который готовят в правительстве. По слухам, пакет в 550 млрд рублей. Говорят, что не из-за протестов и что не готовят. Но скорее всего — из-за протестов и готовят. Тут надо понимать, что российский режим хотя и авторитарный, но респонсивный. Это значит, что он внимательно следит за настроениями и требованиями общества для того, чтобы не удовлетворять одних требований, удовлетворяя другие, более для него простые и удобные. Хотите справедливости, свободы Навального, значит нужно их не дать, но дать денег пенсионерам и некоторым категориям нуждающихся.

Ну, и наконец, главное. В прошлом году эксперты и знатоки говорили, что обнуление срочно необходимо Владимиру Путину, чтобы избежать эффекта «хромой утки» в виду приближающегося 2024 г. Однако протесты вернули ситуацию обратно. Успешное обнуление как бы переводило Владимира Путина в разряд центрально-азиатских автократов — национальных лидеров, недоступных для уличной угрозы, полностью контролирующих ситуацию и либо умирающих в своем кабинете, либо неспешно и уверенно готовящих передачу власти.

Обнуление должно было перевести его в статус Назарбаева, но протесты вернули скорее в положение Лукашенко. И вопрос о том, как сможет Владимир Путин — если все будет хорошо до этого — пройти 2024 год при такой динамике выглядит сегодня не более, а менее ясным, чем он выглядел за год до того, в январе 2020.

Нет, силы есть, есть тысячи марсиан в черных шлемах, есть лояльность элит, «молодые технократы», аксакалы распила, спецслужбы и спецчасти. Но факт в том, что, во-первых, ближайшие годы придется провести в отчаянной борьбе с крамолой, а также ее призраками и тенями. Отбиваясь параллельно от санкций и обвинений Запада. А, во-вторых, протесты показали Кремлю и элитам, что динамика в целом неблагоприятная и мало предсказуемая.

Фильм Навального и протесты вернули Владимира Путина в положение «хромой утки». Эта хромота немного другого рода, но это реальная хромота. Обнулили обнуление.

Не так мало для двухчасового фильма и двух с половиной дней.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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