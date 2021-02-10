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«Живой лед» на М1, часть вторая. Видео из того самого фургона (видео)

10.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера мы рассказали о происшествии, которое случилось на трассе М1 (БрестМинск — граница России). Фургон занесло, боком он вылетел на разделительную полосу, подняв фонтан снега. По сути, снег и остановил машину, не дав ей выехать на встречную полосу, где двигалось другое авто. Разделительного ограждения, которое могло бы предотвратить такое, на этом участке трассы нет. Сегодня в распоряжении Onliner оказалось видео из того самого фургона.

Напомним, наш читатель, ставший очевидцем случившегося с фургоном, говорил об обледенелости проезжей части.

— «Живой лед» на М1 в правой полосе. В левой хоть как-то можно ехать, — отметил он. — Фуры закатывают воду после соли, а трассу просто посыпают, не убирая талый снег. От границы РФ до этого места ни одной «посыпалки» и не было, а это порядка 200 км от границы до этого места.

Даже после просмотра видео с регистратора, установленного в фургоне, до конца не ясно, что же стало причиной заноса. Не было резких движений, кажется даже, что водитель не собирался перестраиваться.

— Скорость — 90 км/ч. Возможная причина — колея в полосе или сильный порыв ветра, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, знакомый с ситуацией.

В итоге все закончилось относительно неплохо. Никто не пострадал.

— За рулем был наш сотрудник. Остановился Sprinter, ехавший следом: общими усилиями удалось в течение пяти минут откопать автомобиль. Большое спасибо товарищу, который остановился. Выдернуть машину тросом не было возможности из-за гололеда, — добавил собеседник.

Как сообщалось, ГАИ просит водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Вчера мы рассказали о происшествии, которое случилось на трассе М1 (Брест — Минск — граница России). Фургон занесло, боком он вылетел на разделительную полосу,...
 
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