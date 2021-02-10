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«Живой лед» на М1, часть вторая. Видео из того самого фургона (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера мы
Напомним, наш читатель, ставший очевидцем случившегося с фургоном, говорил об обледенелости проезжей части.
— «Живой лед» на М1 в правой полосе. В левой хоть как-то можно ехать, — отметил он. — Фуры закатывают воду после соли, а трассу просто посыпают, не убирая талый снег. От границы РФ до этого места ни одной «посыпалки» и не было, а это порядка 200 км от границы до этого места.
Даже после просмотра видео с регистратора, установленного в фургоне, до конца не ясно, что же стало причиной заноса. Не было резких движений, кажется даже, что водитель не собирался перестраиваться.
— Скорость — 90 км/ч. Возможная причина — колея в полосе или сильный порыв ветра, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, знакомый с ситуацией.
В итоге все закончилось относительно неплохо. Никто не пострадал.
— За рулем был наш сотрудник. Остановился Sprinter, ехавший следом: общими усилиями удалось в течение пяти минут откопать автомобиль. Большое спасибо товарищу, который остановился. Выдернуть машину тросом не было возможности из-за гололеда, — добавил собеседник.
Как сообщалось, ГАИ просит водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125.
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