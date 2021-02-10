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Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan

10.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Audi продолжает расширять линейку e-tron. Вслед за кроссоверами e-tron и e-tron Sportback в Ингольштадте представили седан e-tron GT. Этот стильный автомобиль обещает составить конкуренцию Tesla Model S. В Германии за новинку просят от 100 тысяч евро.

Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan

В пресс-релизе говорится, что производство машины началось еще в декабре прошлого года. А это значит, скоро GT доедет до дилеров. Автомобиль унаследовал архитектуру с кодовым названием J1. Эта платформа уже используется Porsche Taycan. Если присмотреться, то и пропорции кузова у e-tron GT схожи с первым электрическим Porsche.

Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan

Колесная база новой модели составляет 2900 мм. Габаритная длина — 4989 мм. За счет других бамперов, Audi чуточку длиннее соплатформенника. Клиентам предложат две версии e-tron GT. Обычную и RS. В любом случае машина будет полноприводной. У базового электромобиля передний двигатель развивает 238 л. с., задний — 435 л. с. Разгон до сотни — 4,1 секунды.

Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan

Audi RS e-tron GT получил более мощный задний двигатель — на 456 л. с. Этот автомобиль набирает сотню за 3,3 секунды в режиме Launch control. Немцы устанавливают на машину тяговый аккумулятор емкостью 93 кВт·ч. Запас хода у базовой версии составляет 487 км, у «эр-эски» — 472 км.

Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan
Audi A3 III (8V) Рестайлинг, 2019 г.в., 21 000 км
синий, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
50 694 р.
19 500$ / 16 133€
Audi A6 C5, 1999 г.в., 308 000 км
зеленый, седан, бензин 2.7 л, механическая, полный привод
14 298 р.
5500$ / 4550€
Audi Q5 I (8R) quattro, 2011 г.в., 145 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
31 196 р.
12 000$ / 9928€
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Audi продолжает расширять линейку e-tron. Вслед за кроссоверами e-tron и e-tron Sportback в Ингольштадте представили седан e-tron GT. Этот стильный автомобиль обещает составить...
 
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