Audi представила электрокар на базе Porsche Taycan

Источник материала: Onliner

Audi продолжает расширять линейку e-tron. Вслед за кроссоверами e-tron и e-tron Sportback в Ингольштадте представили седан e-tron GT. Этот стильный автомобиль обещает составить конкуренцию Tesla Model S. В Германии за новинку просят от 100 тысяч евро.





В пресс-релизе говорится, что производство машины началось еще в декабре прошлого года. А это значит, скоро GT доедет до дилеров. Автомобиль унаследовал архитектуру с кодовым названием J1. Эта платформа уже используется Porsche Taycan. Если присмотреться, то и пропорции кузова у e-tron GT схожи с первым электрическим Porsche.





Колесная база новой модели составляет 2900 мм. Габаритная длина — 4989 мм. За счет других бамперов, Audi чуточку длиннее соплатформенника. Клиентам предложат две версии e-tron GT. Обычную и RS. В любом случае машина будет полноприводной. У базового электромобиля передний двигатель развивает 238 л. с., задний — 435 л. с. Разгон до сотни — 4,1 секунды.





Audi RS e-tron GT получил более мощный задний двигатель — на 456 л. с. Этот автомобиль набирает сотню за 3,3 секунды в режиме Launch control. Немцы устанавливают на машину тяговый аккумулятор емкостью 93 кВт·ч. Запас хода у базовой версии составляет 487 км, у «эр-эски» — 472 км.



