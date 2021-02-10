В подарок и для себя любимой. Подборка женских наручных часов

Источник материала: Onliner

В преддверии праздника всех влюбленных мы снова подготовили для вас подборку с наручными часами. Не настаиваем на том, что это подарок именно на 14 февраля: все же цена на некоторые модели достаточно высокая. Но случаи у каждого разные, и пригодиться всегда может даже что-то из премиума. На этот раз мы решили собрать интересные на наш взгляд женские модели. В подборку вошли как бюджетные модели от известных производителей, так и стильные дизайнерские решения от фешен-брендов, и даже дорогие швейцарские. Все часы мы сфотографировали сами вживую, чтобы было понятно, как модели смотрятся на руке и выбирать было еще проще. Для корректного отображения цен рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Самая бюджетная модель из нашей подборки. Выполнена из нержавеющей стали. Механизм кварцевый. Диаметр 26 миллиметров сделает эти часы привлекательными на небольшой руке. Браслет сетчатый, миланский с раскладным замком. Помимо самих часов, в комплект также входит браслет на руку, выполненный в схожем с часами стиле.









Минималистичная модель унисекс из нержавеющей стали от белорусского производителя. Простая, лаконичная и актуальная форма корпуса, дополненная силиконовым быстросъемным ремешком, делает часы универсальными практически для любого гардероба и независимо от возраста. На циферблате и задней крышке нанесены стилизованные пчелиные соты, символизирующие сплоченность, единство и взаимопомощь. Гравировка на заводной головке повторяет один из графических элементов на циферблате.









Еще один набор часы + украшение, но уже с подвеской. Корпус выполнен из нержавеющей стали, диаметр — 25 миллиметров. Браслет с миланским плетением. Циферблат инкрустирован кристаллами Swarovski. Набор отлично подчеркнет тонкий вкус и изысканный стиль своей обладательницы.









Женская линейка фешен-часов от известного японского бренда. Диаметр корпуса — 36 миллиметров. Ремешок кожаный, но доступны модели и на металлическом браслете. Циферблат перламутровый, с разноцветным отливом, красиво играет красками при солнечном свете. Безель инкрустирован кристаллами Swarovski.









Нарядные часы на кожаном ремешке. Одна из самых популярных женских моделей в нашем Каталоге. В отзывах покупатели отмечают надежность модели, а также ее универсальность: часы подходят практически под любой стиль. Стрелки имеют люминесцентное покрытие: точное время можно увидеть даже в полной темноте.









DKNY (Donna Karan International Inc.) — дом моды в Нью-Йорке, специализирующийся на модных товарах для мужчин и женщин. Интересно, что прежде чем создать собственный дом моды, Донна Каран 15 лет проработала у дизайнера Анне Кляйн (следующая модель в нашей подборке). Часы выполнены на дизайнерском металлическом браслете с ювелирной застежкой, в комплекте также идут еще два браслета-украшения. Стильная модель прекрасно будет смотреться на хрупкой руке благодаря компактному корпусу: всего 28 миллиметров.









Еще один подарочный набор: целых три браслета-украшения в комплекте. Корпус выполнен из латуни. Как сами часы, так и один из аксессуаров украшены кристаллами Swarovski. Защелка ювелирная.









Еще одна модель от популярного бренда Casio, на этот раз с электронным механизмом. Яркий рестайлинг ретромодели в стальном корпусе с перламутровым циферблатом и миланским браслетом. Необычная внешне модель, которая подчеркнет креативный образ своей обладательницы.









Стильный аксессуар от известного дизайнерского бренда. Часы c милыми сердечками на метках украсят запястье настоящей модницы. Круглый корпус и браслет инкрустированы кристаллами.









Часы известного швейцарского бренда — беспроигрышный аксессуар в любой ситуации. Классический дизайн и простой элегантный циферблат подчеркивают исключительную современность часов Tissot Everytime. Вместе с тем стильный минимализм циферблата оставляет место для экспериментов с браслетами и ремешками: доступны модели в разных исполнениях. Выполнены из нержавеющей стали. Стекло сапфировое, устойчивое к появлению царапин.









Кварцевые часы, собранные опытными мастерами с безукоризненной тщательностью. Коллекция Aikon — это ода современному вкусу и дизайну. Корпус выполнен из нержавеющей стали с добавлением элементов 18-каратного желтого золота и имеет диаметр 30 миллиметров. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой. Циферблат украшен 8 бриллиантами 0,03 карата диаметром 1 мм.









Еще один представитель известного швейцарского бренда. Элегантное сочетание классического циферблата с бриллиантами и стильного миланского браслета станет безупречным дополнением неповторимого женского образа. Корпус украшен 60 бриллиантами Top Wesselton 0,24 карата. Диаметр — 30 миллиметров. В конструкции браслета используется застежка-бабочка с фиксацией.









Ну и наконец, самые дорогие часы из подборки. Модель класса люкс. Тоже Swiss-made, но уже механические, с запасом хода почти 40 часов. Корпус из нержавеющей стали с покрытием из розового золота и темно-синим ремешком из кожи аллигатора. Имеют прозрачную заднюю крышку и устойчивое к царапинам сапфировое стекло. Циферблат темно-синего цвета с шестью бриллиантами. Стрелки из розового золота имеют ручную полировку.







