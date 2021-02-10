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В подарок и для себя любимой. Подборка женских наручных часов

10.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В преддверии праздника всех влюбленных мы снова подготовили для вас подборку с наручными часами. Не настаиваем на том, что это подарок именно на 14 февраля: все же цена на некоторые модели достаточно высокая. Но случаи у каждого разные, и пригодиться всегда может даже что-то из премиума. На этот раз мы решили собрать интересные на наш взгляд женские модели. В подборку вошли как бюджетные модели от известных производителей, так и стильные дизайнерские решения от фешен-брендов, и даже дорогие швейцарские. Все часы мы сфотографировали сами вживую, чтобы было понятно, как модели смотрятся на руке и выбирать было еще проще. Для корректного отображения цен рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Skagen Freja SKW1108

Самая бюджетная модель из нашей подборки. Выполнена из нержавеющей стали. Механизм кварцевый. Диаметр 26 миллиметров сделает эти часы привлекательными на небольшой руке. Браслет сетчатый, миланский с раскладным замком. Помимо самих часов, в комплект также входит браслет на руку, выполненный в схожем с часами стиле.




Набор часов с украшениями Skagen SKW1108
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 26 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
–37%214 р.
3 предложения
Набор часов с украшениями Skagen SKW1113
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 26 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–10%325 р.
2 предложения

Hvilina Salidarnasc H07.309.19.330

Минималистичная модель унисекс из нержавеющей стали от белорусского производителя. Простая, лаконичная и актуальная форма корпуса, дополненная силиконовым быстросъемным ремешком, делает часы универсальными практически для любого гардероба и независимо от возраста. На циферблате и задней крышке нанесены стилизованные пчелиные соты, символизирующие сплоченность, единство и взаимопомощь. Гравировка на заводной головке повторяет один из графических элементов на циферблате.




Наручные часы HVILINA Salidarnasc H07.309.19.330
1 отзыв
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
226 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA Salidarnasc H07.309.19.050
1 отзыв
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
226 р.
1 предложение
Наручные часы HVILINA Salidarnasc H07.309.19.080
1 отзыв
мужские/женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
226 р.
1 предложение

Skagen Leonora SKW1112

Еще один набор часы + украшение, но уже с подвеской. Корпус выполнен из нержавеющей стали, диаметр — 25 миллиметров. Браслет с миланским плетением. Циферблат инкрустирован кристаллами Swarovski. Набор отлично подчеркнет тонкий вкус и изысканный стиль своей обладательницы.




Набор часов с украшениями Skagen SKW1112
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 25 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
–37%240 р.
3 предложения

Casio Sheen SHE-4052PGL-7A

Женская линейка фешен-часов от известного японского бренда. Диаметр корпуса — 36 миллиметров. Ремешок кожаный, но доступны модели и на металлическом браслете. Циферблат перламутровый, с разноцветным отливом, красиво играет красками при солнечном свете. Безель инкрустирован кристаллами Swarovski.




Наручные часы Casio Sheen SHE-4052PGL-7A
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
247 р.
5 предложений
Наручные часы Casio Sheen SHE-4052PGL-7B
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
227 р.
2 предложения
Наручные часы Casio Sheen SHE-4052PG-2A
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
293 р.
2 предложения

Fossil Georgia ES3077

Нарядные часы на кожаном ремешке. Одна из самых популярных женских моделей в нашем Каталоге. В отзывах покупатели отмечают надежность модели, а также ее универсальность: часы подходят практически под любой стиль. Стрелки имеют люминесцентное покрытие: точное время можно увидеть даже в полной темноте.




Наручные часы Fossil ES3077
4 отзыва
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 32 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
250 р.
5 предложений
Наручные часы Fossil ES2830
4 отзыва
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 32 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–25%170 р.
4 предложения
Наручные часы Fossil ES3060
4 отзыва
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 32 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
192 р.
4 предложения

DKNY Essentials Metal NY2619

DKNY (Donna Karan International Inc.) — дом моды в Нью-Йорке, специализирующийся на модных товарах для мужчин и женщин. Интересно, что прежде чем создать собственный дом моды, Донна Каран 15 лет проработала у дизайнера Анне Кляйн (следующая модель в нашей подборке). Часы выполнены на дизайнерском металлическом браслете с ювелирной застежкой, в комплекте также идут еще два браслета-украшения. Стильная модель прекрасно будет смотреться на хрупкой руке благодаря компактному корпусу: всего 28 миллиметров.




Набор часов с украшениями DKNY NY2619
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 28 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
274 р.
2 предложения

Anne Klein 2216NRST

Еще один подарочный набор: целых три браслета-украшения в комплекте. Корпус выполнен из латуни. Как сами часы, так и один из аксессуаров украшены кристаллами Swarovski. Защелка ювелирная.




Набор часов с украшениями Anne Klein 2216NRST
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 26 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет металлический
–37%305 р.
5 предложений
Набор часов с украшениями Anne Klein 2716RBST
женские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 26 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет металлический
–12%427 р.
5 предложений

Casio Vintage A1000M-1B

Еще одна модель от популярного бренда Casio, на этот раз с электронным механизмом.  Яркий рестайлинг ретромодели в стальном корпусе с перламутровым циферблатом и миланским браслетом. Необычная внешне модель, которая подчеркнет креативный образ своей обладательницы.




Наручные часы Casio Vintage A1000M-1B
мужские/женские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 39.6 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
376 р.
3 предложения
Наручные часы Casio Vintage A1000RBW-1E
мужские/женские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 39.6 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
665 р.
3 предложения
Наручные часы Casio Vintage A1000MCG-9E
мужские/женские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 39.6 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет миланский
382 р.
6 предложений

Michael Kors Sofie Pave MK4458

Стильный аксессуар от известного дизайнерского бренда. Часы c милыми сердечками на метках украсят запястье настоящей модницы. Круглый корпус и браслет инкрустированы кристаллами.




Наручные часы Michael Kors MK4458
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 33 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет металлический
–12%855 р.
2 предложения

Tissot Everytime Small T109.210.33.021.00

Часы известного швейцарского бренда — беспроигрышный аксессуар в любой ситуации. Классический дизайн и простой элегантный циферблат подчеркивают исключительную современность часов Tissot Everytime. Вместе с тем стильный минимализм циферблата оставляет место для экспериментов с браслетами и ремешками: доступны модели в разных исполнениях. Выполнены из нержавеющей стали. Стекло сапфировое, устойчивое к появлению царапин.




Наручные часы Tissot Everytime Small T109.210.33.021.00
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет металлический
872 р.
6 предложений
Наручные часы Tissot Everytime Small T109.210.11.031.00
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет металлический
743 р.
5 предложений
Наручные часы Tissot Everytime Small T109.210.37.031.00
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 30 м, браслет текстильный
1316 р.
1 предложение

Maurice Lacroix Aikon AI1004-PVY13-171-1

Кварцевые часы, собранные опытными мастерами с безукоризненной тщательностью. Коллекция Aikon — это ода современному вкусу и дизайну. Корпус выполнен из нержавеющей стали с добавлением элементов 18-каратного желтого золота и имеет диаметр 30 миллиметров. Заводная головка с защитой. Браслет с раскладывающейся застежкой. Циферблат украшен 8 бриллиантами 0,03 карата диаметром  1 мм.




Наручные часы Maurice Lacroix AI1004-PVY13-171-1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
–10%2715 р.
1 предложение
Наручные часы Maurice Lacroix AI1004-SS002-170-1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет металлический
–10%2584 р.
1 предложение

Maurice Lacroix Eliros EL1094-PVPD6-710-1

Еще один представитель известного швейцарского бренда. Элегантное сочетание классического циферблата с бриллиантами и стильного миланского браслета станет безупречным дополнением неповторимого женского образа. Корпус украшен 60 бриллиантами Top Wesselton 0,24 карата. Диаметр — 30 миллиметров. В конструкции браслета используется застежка-бабочка с фиксацией.




Наручные часы Maurice Lacroix EL1094-PVPD6-710-1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет металлический
–10%3811 р.
1 предложение
Наручные часы Maurice Lacroix EL1094-PVPD1-710-1
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 30 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–10%3472 р.
1 предложение

Frederique Constant Automatic Double Heart Beat FC-310NDHB3B4

Ну и наконец, самые дорогие часы из подборки. Модель класса люкс. Тоже Swiss-made, но уже механические, с запасом хода почти 40 часов. Корпус из нержавеющей стали с покрытием из розового золота и темно-синим ремешком из кожи аллигатора. Имеют прозрачную заднюю крышку и устойчивое к царапинам сапфировое стекло. Циферблат темно-синего цвета с шестью бриллиантами. Стрелки из розового золота имеют ручную полировку.




Наручные часы Frederique Constant Ladies Automatic Double Heart Beat FC-310NDHB3B4
женские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–10%4779 р.
1 предложение
Наручные часы Frederique Constant Ladies Automatic Double Heart Beat FC-310LGDHB3B6
женские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–10%4023 р.
1 предложение
Наручные часы Frederique Constant Ladies Automatic Double Heart Beat FC-310NDHB3B6
женские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 36 мм, сапфировое стекло, 50 м, браслет кожаный
–10%4023 р.
1 предложение

 
 
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В преддверии праздника всех влюбленных мы снова подготовили для вас подборку с наручными часами. Не настаиваем на том, что это подарок именно на 14 февраля: все же...
 
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