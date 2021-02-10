ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар резко сбросил больше 1,7 копейки, евро потерял 1,2

10.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Нефть не снижает оборотов и торгуется на отметке в $61 за баррель. На Московской бирже торги стартовали с падения как американской валюты, так и валюты ЕС. На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня правит бал белорусский рубль. Все три валюты корзины потеряли больше копейки.

На старте торгов доллар просел на 1,71 копейки. Его покупают и продают по 2,5826 белорусского.

Евро сбросил 1,2 копейки. Он торгуется на уровне 3,1302.

Российский рубль потерял 1,85 копейки. Пока колеблется на отметке в 3,4918 за сотню.

Во вторник доллар потерял 0,69 копейки и стал стоить 2,6081. Евро прибавил 0,43 копейки и подрос до 3,1512 белорусского рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,12 копейки, до 3,5208.

Нашли подарок на 14 Февраля? Беспроводные наушники в Каталоге

Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
118 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
415 р.
41 предложение
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S TWSEJO5LS
36 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
59,00 р.
4 предложения
Наушники Marshall Major III Bluetooth (черный)
35 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, накладные, портативные, Bluetooth 4.0, 20-20000 Гц, складное оголовье, время работы 30 ч, кабель 1.2 м
245 р.
35 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть не снижает оборотов и торгуется на отметке в $61 за баррель. На Московской бирже торги стартовали с падения как американской валюты, так и валюты ЕС. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболистка Екатерина Снытина: «Люди не могут пойти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Это просто невозможно забыть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by