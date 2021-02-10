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Доллар резко сбросил больше 1,7 копейки, евро потерял 1,2
Источник материала: Onliner
Нефть не снижает оборотов и торгуется на отметке в $61 за баррель. На Московской бирже торги стартовали с падения как американской валюты, так и валюты ЕС. На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня правит бал белорусский рубль. Все три валюты корзины потеряли больше копейки.
На старте торгов доллар просел на 1,71 копейки. Его покупают и продают по 2,5826 белорусского.
Евро сбросил 1,2 копейки. Он торгуется на уровне 3,1302.
Российский рубль потерял 1,85 копейки. Пока колеблется на отметке в 3,4918 за сотню.
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