Доллар резко сбросил больше 1,7 копейки, евро потерял 1,2

Источник материала: Onliner

Нефть не снижает оборотов и торгуется на отметке в $61 за баррель. На Московской бирже торги стартовали с падения как американской валюты, так и валюты ЕС. На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня правит бал белорусский рубль. Все три валюты корзины потеряли больше копейки.

На старте торгов доллар просел на 1,71 копейки. Его покупают и продают по 2,5826 белорусского.

Евро сбросил 1,2 копейки. Он торгуется на уровне 3,1302.

Российский рубль потерял 1,85 копейки. Пока колеблется на отметке в 3,4918 за сотню.

Во вторник доллар потерял 0,69 копейки и стал стоить 2,6081. Евро прибавил 0,43 копейки и подрос до 3,1512 белорусского рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,12 копейки, до 3,5208.