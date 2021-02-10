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Минчанка пожаловалась, что водитель общественного транспорта был без маски. Его наказали

10.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Транспортной инспекции рассказали, на что жаловались белорусы в прошлом году. В 2020-м ТИ рассмотрела около тысячи обращений граждан и юрлиц, установила более 5 тыс. нарушений у производителей транспортных работ и услуг. Какие самые распространенные жалобы?

«Лидер по количеству жалоб — Минская область. Меньше всего обращений зафиксировано в Гомельском и Брестском регионах, — привели результаты исследования в Транспортной инспекции. — Основные претензии граждан в прошлом году сводились к ненадлежащему качеству оказываемых транспортных услуг и несоблюдению требований, предъявляемых к выполнению перевозок. Пассажиры также заявляли о хамском поведении водителей».

В качестве примера приводят жалобу минчанки, поступившую в декабре: «Водитель не соблюдал масочный режим во время перевозки пассажиров. В ответ на замечание еще и нагрубил. А в Правилах автоперевозок пассажиров указано, что водитель обязан быть вежливым, доброжелательным и тактичным при обслуживании пассажиров. Ответственность за несоблюдение данного требования предусмотрена ст. 18.14 КоАП (наказание — вплоть до штрафа в 4 базовые величины)».

Отмечают, что в большинстве случаев информация, указанная в заявлениях, подтверждается. В подобных случаях выявления нарушений Транспортная инспекция выдает предписания и устанавливает сроки их исполнения, применяет меры административного воздействия, в профилактических целях проводит встречи с перевозчиками, разъясняет требования законодательства.

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В Транспортной инспекции рассказали, на что жаловались белорусы в прошлом году. В 2020-м ТИ рассмотрела около тысячи обращений граждан и юрлиц, установила более 5 тыс....
 
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