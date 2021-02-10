Вдвоем без ограничений: тариф «Без Лимита» от А1 всего за 7,45 рубля для каждого!

Источник материала: ProBusiness





В сезон самых романтичных праздников года А1 объявляет о начале специальной акции для двоих: при подключении на тарифный план «Без Лимита» вдвоем, абонентская плата по тарифу первые три месяца составит всего 7,45 рубля в месяц для каждого. Но и это еще не все: в дополнение к беспрецедентной цене каждый получит безлимитные звонки во все сети в течение 6 месяцев с момента подключения.





Акция стартует 10 февраля и продлится по 10 марта 2021 года. В этот период нужно всего лишь подключить две SIM-карты на разные лицевые счета на тарифный план «Без Лимита» и получить бонусы для себя и своей второй половинки!

Вдвоем с «Без Лимита» от А1 – приятнее и выгоднее!