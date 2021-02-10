











Унитарное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" является предприятием с российскими инвестициями и поставляет дизель в направлении Украины, Венгрии и Латвии. Транзит осуществляется с помощью магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района и трех областей в Беларуси. Также осуществляется налив нефтепродуктов с трубопровода в железнодорожные цистерны.





Более 750 сотрудников предприятия обеспечивают эксплуатацию и обслуживание 772 километров нефтепродуктопроводов. "Запад-Транснефтепродукт" состоит из 5 обособленных структурных подразделений. Предприятие является вторым налогоплательщиком на территории Полесья.





Занимательное налогообложение

С 1 января 2020 года изменились условия поставки российской нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. Указом белорусского лидера от 10.01.2020 №9 "О налогообложении" введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов в размере 0,35 рубля (0,17 доллара в эквиваленте) за перемещение 1 тонны нефти и нефтепродуктов на 100 км.





Данный сбор якобы формирует источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов. Также этим же указом повышена ставка налога на прибыль с 18% до 50%.





Вряд ли введение экологического налога и рост налога на прибыль в период переговоров – простое совпадение. Таким образом Минск пытался улучшить свою переговорную позицию и частично компенсировать выпадающие доходы от переработки российской нефти.





Напрашивается вывод, что введение экологического налога становится скрытой формой повышения тарифа на транзит, которого Беларусь пытается добиться не первый год.





Sputnik генеральный директор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов. "Введение дополнительной налоговой нагрузки привело к снижению привлекательности данного вида транспортировки и, как следствие, снижению объемов транспортировки и, соответственно, убыточной деятельности предприятия. Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов повлечет за собой увеличение экологического налога и налога на прибыль, в результате чего образуется убыток или минимальная чистая прибыль, которые не позволяют осуществить капитальные вложения в объекты предприятия, как это видно на примере 2020 года", – рассказалгенеральный директор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов.





По его словам, после внесений изменений в налогообложение у предприятия более 80% от прибыли уходит на уплату дополнительно введенных налогов. Труба при этом словно живой организм: чем больше по ней прокачивается нефтепродуктов, тем больше необходимо в нее вкладывать с целью поддержания нефтепродуктопровода в нормативном состоянии.





"Предприятие в год может транспортировать до 8 миллионов тонн нефтепродуктов, но в 2020 году за пределы Беларуси ушло чуть более 4 миллионов. Здесь вопросы чистой коммерции", – рассказал генеральный директор.





Приостановка деятельности

Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов на рынке считают попыткой давления на Москву в рамках переговоров по поставкам нефти. Таким образом Беларусь пытается увеличить доходы от российской нефти любым способом.





При обсуждении вопроса по налогам белорусская сторона проводит параллели с республиканской организацией "Гомельтранснефть-Дружба", осуществляющей транспортировку нефти по магистральному трубопроводу. Действие указа не ухудшает результаты финансовой деятельности этого предприятия, так как начисленные налоги идут в белорусский бюджет, и прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после налогообложения, также обращается в доход государства.





"Там, по сути, происходит перекладывание денег из одного кармана в другой. Здесь же частное предприятие, которое в сложившейся ситуации находится на грани приостановки своей деятельности", – особо отметил Владимир Леонов.

Ведению нормальной текущей работы предприятия, помимо прочего, препятствует возросшее давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Все это выражается в проведении необоснованных и многократных проверок, не входящих в компетенцию проверяющих органов. За год количество подобных проверок выросло более чем в 5 раз.





Изложенные вопросы и пути их урегулирования обсуждались на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое состоялось в конце января текущего года.





Белорусская сторона увязывает решение по увеличению налоговой нагрузки с желанием компенсировать потери, обусловленные ежегодным удорожанием российской нефти и снижением ставок ввозных таможенных пошлин.





Белорусы останутся без работы

"В данный момент мы рассматриваем возможные варианты дальнейшей работы, вплоть до приостановки деятельности, поскольку будет отсутствовать финансовая возможность нормального функционирования предприятия", – констатировал генеральный директор.





Со своей стороны, с целью снижения убытков и дефицита средств "Запад-Транснефтепродукт" проводит мероприятия по оптимизации текущих расходов и производственных программ, однако пределом данного снижения затрат выступает возможность обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации магистральных трубопроводов. И он уже достигнут.





По мнению Владимира Леонова, дополнительные налоги (в частности экологический) носят явный элемент дискриминации, имеют не природоохранный, а фискальный характер. Как правило, экологический налог вводят для охраны окружающей среды, чтобы компенсировать последствия ее загрязнения.





В данной ситуации он взимается только с транзитной транспортировки по белорусской территории магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов российских производителей.





Но нефть и нефтепродукты, предназначенные для транзитного перемещения, ничем принципиально не отличаются по своему воздействию на экологию от нефти и нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего потребления. Более того, поскольку их переработка и использование будут производиться за ее пределами, то и конечный ущерб для окружающей среды будет отсутствовать при безаварийной работе предприятия.





В случае производственной аварии его уплата не освобождает предприятие от обязанности ликвидировать ее последствия и возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.





"Хочется подчеркнуть, что сумма экологического налога не включается в затраты по оказанию услуг и во внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, и по сути подлежит уплате за счет отвлечения оборотных средств предприятия", – отметил генеральный директор Владимир Леонов.





В настоящее время на предприятии "Запад-Транснефтепродукт" работает более 750 человек, и в случае остановки без работы окажется около 500 белорусов.





Крайние меры

Развитие ситуации вокруг "Запад-Транснефтепродукт" будет обсуждаться в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в марте 2021 года.





"С введенной дополнительной налоговой нагрузкой транспортировка нефтепродуктов становится непривлекательной. Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль", – рассказал Владимир Леонов.





В качестве крайней меры предприятие рассматривает остановку работы с такими вытекающими последствиями, как сокращение рабочих мест, прекращение инвестиционных программ на белорусской территории, прекращение перечислений в бюджет Беларуси в виде налогов.





"Искренне верю в разрешение сложившейся критической ситуации с целью сохранения рабочих мест и благосостояния белорусов", – резюмировал руководитель "Запад-Транснефтепродукт".







