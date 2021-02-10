Chatham House: Большинство белорусов не поменяло отношения к Путину в последнее время









Опрос, в котором приняло участие 926 респондентов, проводился среди городских жителей Беларуси.

Результаты исследования представил для белорусской аудитории





В частности, в ходе опроса белорусам был задан вопрос: «За последнее время ваше отношение к Владимиру Путину улучшилось, ухудшилось или не изменилось?»





52,1% респондентов сообщило, что их отношение к Путину не изменилось. 8,4% сообщило, что отношение к российскому президенту улучшилось. Однако 39,5% опрошенных сообщили об ухудшении отношения к Владимиру Путину.





Также у респондентов спросили: «После событий августа 2020 года Беларусь под управлением Александра Лукашенко получила от Российской Федерации кредиты на несколько миллиардов долларов. На ваш взгляд, в случае приходов лидеров протеста к власти в Беларуси, должна или не должна Беларусь рассчитываться с Российской федерацией по этим кредитам?»





Большинство - 60,7% опрошенных высказали мнение, что страна должна оплачивать свои долги в перспективе. Однако 39,3% к этой идее отнеслись отрицательно.