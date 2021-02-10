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Сотрудники санатория «Беларусь» в Литве отказываются покидать рабочие места

10.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на обещанные властями Литвы выходное пособие и помощь в трудоустройстве, работники санатория «Беларусь» отказались покидать рабочие места.

Об этом на заседании трехстороннего совета сообщил замминистра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас, пишет Sputnik Литва.


Фото: yandex.ru

Шилинскас отметил, что добровольно покидающим санаторий сотрудникам будет выплачиваться выходное пособие в размере двух месячных заработных плат, на эти цели власти намерены выделить более 700 тысяч евро. Также им обещана помощь в трудоустройстве в других учреждениях.


«Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы. Мы проверяем данные каждый день. Насколько мы понимаем, выбранное решение – поддержка работодателя. Мы оказали дополнительную помощь, но мы не заставляем людей уходить. У них осталось решение, и этот закон будет действовать еще год», – отметил Шилинскас.
Ранее министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене посоветовала сотрудникам санатория «Беларусь» искать другую работу.

 
В декабре Swedbank заморозил счета санатория «Беларусь», находящегося в Литве, после введения санкций Евросоюза в отношении Главного хозяйственного управления Администрации президента республики Александра Лукашенко. В результате заморозки счетов более 400 работников остались без декабрьских зарплат, декабрьское жалование коллективу учреждения начали перечислять в первые дни января. В конце января руководство санатория направило в суд иск с требованием разблокировать счета предприятия.
 
 
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Несмотря на обещанные властями Литвы выходное пособие и помощь в трудоустройстве, работники санатория «Беларусь» отказались покидать рабочие места.
 
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