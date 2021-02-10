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Преступление, которое не совершал: поляк безвинно отсидел в тюрьме 18 лет, ему заплатят компенсацию - $3,5 млн
Источник материала: Партизан
Мужчина был обвинен в изнасиловании и смерти 15-летней девушки, на момент решения суда ему было 23 года.
Во время суда
Поляк Томаш Коменда получит компенсацию 13 миллионов злотых (почти 3,5 миллиона долларов) за то, что отсидел в тюрьме 18 лет, не будучи виновным, с
Это громкое дело почти 20 лет назад расследовалось дело о гибели 15-летней девушки. Жертву изнасиловали и оставили на морозе. И только по прошествии 18 лет выяснились новые обстоятельства дела. Данные экспертиз доказали, что Коменд не был причастен к смерти девушки. Настоящие правонарушители найдены, оба они осуждены на 25 лет.
Томаша Коменда осовободили. После этого громкого дела без вины отсидевший, потребовал компенсацию.
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Преступление, которое не совершал: поляк безвинно отсидел в тюрьме 18 лет, ему заплатят компенсацию - $3,5 млн
Мужчина был обвинен в изнасиловании и смерти 15-летней девушки, на момент решения суда ему было 23 года.
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