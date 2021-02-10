Инсайдер утверждает, что первый складной смартфон Apple станет копией аппарата Samsung

Источник материала: Tut.by

Apple работает над смартфоном со сгибающимся экраном, который выйдет на рынок в течение нескольких лет. Об этом заявил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), сообщает Gizchina .





По информации Проссера, смартфон появится только в 2023 году, и по концепции будет схож с раскладушкой Galaxy Z Flip от Samsung. Другими словами, в разложенном состоянии устройство походит на обычный по размерам смартфон. Кроме того, этот девайс от Apple якобы оснастят улучшенным защитным стеклом, которое не будет деформироваться и получать существенных повреждений при постоянном сгибании.

При этом сами OLED-панели, судя по информации инсайдера, будут поставляться компанией Samsung. Проссер также утверждает, что гаджет станет доступен в нескольких ярких цветах наподобие того, как это происходит с обычными iPhone 12, а не более дорогими Pro-моделями.

Добавим, что у Проссера — спорная репутация. Некоторые его «утечки» оказывались полностью правдивыми, другие — нет. Так что относится к этому «сливу» пока лучше с настороженностью.