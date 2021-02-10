ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инсайдер утверждает, что первый складной смартфон Apple станет копией аппарата Samsung

10.02.2021 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Apple работает над смартфоном со сгибающимся экраном, который выйдет на рынок в течение нескольких лет. Об этом заявил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), сообщает Gizchina.


По информации Проссера, смартфон появится только в 2023 году, и по концепции будет схож с раскладушкой Galaxy Z Flip от Samsung. Другими словами, в разложенном состоянии устройство походит на обычный по размерам смартфон. Кроме того, этот девайс от Apple якобы оснастят улучшенным защитным стеклом, которое не будет деформироваться и получать существенных повреждений при постоянном сгибании.

При этом сами OLED-панели, судя по информации инсайдера, будут поставляться компанией Samsung. Проссер также утверждает, что гаджет станет доступен в нескольких ярких цветах наподобие того, как это происходит с обычными iPhone 12, а не более дорогими Pro-моделями.

Добавим, что у Проссера — спорная репутация. Некоторые его «утечки» оказывались полностью правдивыми, другие — нет. Так что относится к этому «сливу» пока лучше с настороженностью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Проссера, смартфон появится только в 2023 году, и по концепции будет схож с раскладушкой Galaxy Z Flip от Samsung.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Смаргонях камунальнікі адсудзілі ў пратэстоўцаў кампэнсацыю за павешаныя белыя і чырвоныя балёнікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by