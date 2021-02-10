«Это меняет парадигму войны в воздухе». В США создают дрон, способный бороться с самолетами

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Сверхсекретный правительственный орган США DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны страны) в рамках программы LongShot разрабатывает совершенно новый тип беспилотника. Дрон будет обладать возможностями класса «воздух-воздух», пишет defence-blog.com.



Концепт-арт бесилотника, создаваемого по программе LongShotю Источник: insideunmannedsystems.com/

Судя по имеющейся информации, разрабатываемый дрон — воздушного базирования, он может использовать несколько типов оружия против воздушных целей. Свои варианты беспилотника создают General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Современные концепции завоевания господства в воздухе основаны на использовании пилотируемых самолетов и их способности отражать удары противника и применять оружие. Беспилотник, создаваемый в рамках программы LongShot, должен увеличить живучесть истребителей и их радиус действий. Самолеты смогут находиться за пределами радиуса действия вражеского оружия, в то время как БПЛА будут поражать цели ракетами.

«Программа LongShot меняет всю парадигму воздушной войны», — заявил представитель DARPA подполковник Пол Калхун. По его мнению, новые беспилотники дают огромные возможности в повышении боевой мощи.