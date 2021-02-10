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Бывшие «Колобки» в парке Жилибера наконец сдали в аренду. Что здесь появится?
Источник материала: Tut.by
Здание в парке Жилибера, где раньше размещалось известное гродненское кафе «Березка», все же сдали в аренду. За то, чтобы въехать в помещение в центре города на 3 года, будущие арендаторы заплатили в 40 раз больше, чем изначально просили на аукционе,
Впервые это здание выставили на торги в декабре прошлого года, однако тогда на них никто не зарегистрировался.
Ко вторым торгам за помещением в парке Жилибера уже выстроилась очередь из 5 потенциальных покупателей. Начальная стоимость аренды постройки составляла 1,1 тысяч рублей, однако в ходе торгов ценник вырос до 42,3 тысяч рублей.
Победитель торгов получил право заключить договор аренды помещения на 3 года. Владельцем постройки, как и раньше, остается «Гроднозеленстрой».
Новым арендатором стал бизнесмен, которому в Гродно принадлежит заведение «ШБ», расположенное в цокольном этаже ТЦ «Палац» на Калючинской, 21, где готовят шаурму и бургеры.
По словам нового арендатора, на месте бывших «Колобков» он откроет еще одно кафе под вывеской «ШБ».
Открытие кафе в парке Жилибера запланировано на конец марта.
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За то, чтобы въехать в помещение в центре города на 3 года, будущие арендаторы заплатили в 40 раз больше, чем изначально просили на аукционе
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