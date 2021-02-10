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Польша призвала ЕС запретить «Северный поток-2»

10.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша призвала ЕС запретить «Северный поток-2»

  • 10.02.2021, 12:10
Польша призвала ЕС запретить «Северный поток-2»

Это единственно допустимая реакция на действия РФ.

Единственной допустимой реакцией на агрессивную политику России может быть наложение запрета на завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

Такое мнение высказал посол Польши при ЕС Анджей Садось, сообщает Euractiv (перевод – unian.net ).

Как отметил дипломат, «ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС».

«Россия намерена разделить Евросоюз. В настоящее время единственной ответной реакцией на конфронтационные действия России может стать запрет газопровода», — подчеркнул Садось.

«Завершение строительства трубопровода означало бы дать разрешение на нарушения прав человека, преследования, коррупцию и разделение стран Запада», — заявил Садось.

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Это единственно допустимая реакция на действия РФ.
 
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