Источник материала: Хартия'97

Медики назвали овощи, обладающие максимальной пользой для иммунитета 10.02.2021, 12:05

В них содержится самое большое количество витаминов и антиоксидантов.

Медики предложили перечень из десяти самых полезных овощей, которые укрепят ваш иммунитет и улучшат общее самочувствие, пишет u-news.com.ua .

Кукуруза

В початках или без — кукуруза полезна в любом виде! Исследование, опубликованное в журнале «Сельскохозяйственные продукты питания и химия» показало, что чем дольше готовили кукурузу, тем выше в ней уровень антиоксидантов, таких как лютеин, который борется со слепотой у пожилых людей.

Горох

«Маленький, да удаленький» — так можно описать горошек. Согласно исследованию в Международном журнале рака, ежедневное потребление зеленого горошка наряду с другими бобовыми культурами снижает риск рака желудка. Добавляйте его в суп, в салаты или же просто употребляйте в качестве гарнира.

Листовая капуста

Будучи «королевой» всех зеленых овощей, листовая капуста является самым полезным овощем на полках супермаркетов. Ее кудрявые зеленые листья полны витамина С, антиоксиданта, который может снизить уровень холестерола-LDL в крови или «вредного» холестерина.

Брокколи

Брокколи полна антиоксидантов, борющихся с раком. Одно исследование показало, что у мужчин, которые ели пять и больше порций капусты в неделю (включая брокколи), вероятность развития рака мочевого пузыря за десятилетний период была вдвое меньше, чем у мужчин, которые их ели редко.

Красный болгарский перец

Один болгарский перец средних размеров содержит всего 32 калории, однако он богат витамином С — одна штука обеспечит вам 150% нормы витамина в сутки. Известно, что антиоксиданты, содержащиеся в болгарском перце, помогают предотвратить атеросклероз, который может привести к болезни сердца.

Шпинат

Шпинат насыщен каротиноидами — антиоксидантами, которые способствуют сохранению хорошего зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, которая является основной причиной слепоты у пожилых людей. Приготовление этих зеленых овощей помогает организму усваивать лютеин (каротиноид), полезный для глаз и зрения.Ростки брюссельской капусты.

Антиоксиданты, содержащиеся в ростках брюссельской капусты, могут помочь детоксифицировать вызывающие рак свободные радикалы. Лишь полстакана ростков содержат 80% процентов ежедневной нормы витамина С, который помогает бороться с сердечными заболеваниями и катарактой. Подкупает также и простота готовки этого овоща — слегка поджарьте ростки на сковороде и получите прекрасный гарнир к мясу.

Свекла

Сырой или маринованый, этот корнеплод содержит большое количество антиоксидантов, которые борются с раком, а также лютеин, который защищает глаза. Но не выбрасывайте листья свеклы после готовки! Зеленая ботва является самой питательной частью овоща и может употребляться также, как и другие темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, горчица и капуста.

Лук

Вы получите максимальную пользу от антиоксидантов, которые есть в луке, употребляя его в сыром виде. Приготовление лука на сильном огне значительно снижает полезные свойства фитохимикатов, которые защищают от рака легких и простаты.

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