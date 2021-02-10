Источник материала: Хартия'97

CNN: Трамп «почти кричал» на своих адвокатов на заседании по импичменту 3 10.02.2021, 11:57

2,043

Дональд Трамп

Экс-президент США оставлся недоволен линией защиты.

Бывший президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, как его адвокаты выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате Конгресса США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, особенно Трамп раздражен работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» на него.

Юрист выступил с 48-минутной речью, в которой изложил некоторые аргументы защиты.

Источники телеканала утверждают, что многие республиканцы посчитали изложенные юристами Трампа доводы излишне запутанными и невнятными.

По итогам заседания Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента над Дональдом Трампом. Шесть однопартийцев бывшего главы Белого дома также поддержали процедуру.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат — верхняя палата Конгресса. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .