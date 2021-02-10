Источник материала: Хартия'97

В Пинске сестра не может забрать из морга покойницу: она пропала 2 10.02.2021, 11:51

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Тело в морг привезли из больницы, а потом оно загадочным образом исчезло.

Вторую неделю жительница Лунинецкого района Юлия не знает, где тело ее 37-летней сестры — та умерла 30 января в одной из больниц Брестской области, пишет tut.by .

Слухи о том, что из морга пропало тело умершей женщины, стали распространяться по Пинску в начале прошлой недели, об этом писал местный ресурс «Медиа-Полесье». По информации издания, труп в морг привезли из больницы, а потом он загадочным образом исчез.

Умершей Александре (фамилии героев публикации, а также любые привязки к их месту жительства мы не указываем по этическим соображениям, но они нам известны. — прим.) было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области, рассказала журналистам родная сестра покойной Юлия.

По ее словам, у Александры несколько лет назад диагностировали неизлечимую инфекцию. Весной прошлого года ее здоровье ухудшилось. К старой болезни добавилась новая — инфекционное заболевание легких. Врачи отправили Александру на лечение в Брест. Там в стационаре она провела около года, затем женщину перевели в больницу недалеко от Пинска.

— В субботу, 30 января, утром мне позвонили и сказали, что она умерла, — рассказала Юлия. По ее словам, состояние Александры перед смертью было тяжелым: она не ходила и не говорила.

В понедельник, 1 февраля, в больнице Юлии выдали справку (врачебное свидетельство) о смерти (копия документа есть в редакции. — прим.) — и она поехала в Пинский городской морг, чтобы забрать тело и похоронить сестру: могила на кладбище уже была вырыта, гроб подготовлен, транспорт арендован.

По словам женщины, тело Александры, насколько ей известно, в морг привезли в субботу же, но уже в понедельник его там не оказалось.

— Меня заведующий вызвал и говорит: «Не знаю, как вам сказать». Я говорю: «Что? Воскресла?» Он: «Нет, пропал труп». Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел, — недоумевает Юлия.

По словам Юлии, она вызвала милицию — в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются.

— Должны были приехать в деревню [где жила Александра], взять ее вещи. Как я понимаю, чтобы получить образец ДНК, — рассказала Юлия.

За комментарием журналисты обратились в Пинский городской морг. В приемной нам сообщили, что заведующий сейчас в отпуске. Сотрудник, которого пригласили к телефону вместо начальства, от комментариев отказался.

— У меня лично ничего не пропадало в морге, — ответил собеседник.

— А у коллег?

— У коллег не знаю. У коллег надо спрашивать.

«Спрашивать» не захотел — разговор на этом и закончили.

Известно, что 4 февраля на территории, прилегающей к моргу, работали люди в форме — их видели журналисты «Медиа-Полесья». Источники местного ресурса также сообщали, что тело искали в подвалах центральной больницы, с которой морг был соединен подземным переходом, а также канализационных колодцах в районе морга.

Судмедэксперты говорят, что и они тело Александры не забирали.

— Подобные экспертизы не назначались, — ответила нам главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В сельсовете, к которому относится деревня, где жила Александра, журналистам рассказали, что сейчас этой историей занимается СК. Обсуждают версию, что тело из морга мог выкрасть ее сожитель — и его в деревне давно не видели.

Сестра Юлия же сдаваться не намерена. В ближайшее время она планирует обратиться в прокуратуру:

— Мне сказали оставлять гроб, мол, тело найдут — и мне доставят. Но мне же надо сестру похоронить. Как это я буду всю жизнь ждать и гадать, куда она делась?

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