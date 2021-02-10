Chatham House: 61% опрошенных белорусов верят, что выборы сфальсифицированы









Озвученные официальные результаты выборов вызвали массовые протесты , которые не прекращаются полгода / фото: pravda.com.ua

пишет euroradio.fm Было опрошено более 900 человек и, видимо, через интернет. Как известно, независимые социологические исследования в Беларуси невозможны. Поэтому социологи смело используют современные технологии, чтобы узнать о настроениях, мыслях, мнениях белорусов,euroradio.fm





Что узнали эксперты Chatham House? Более 23% опрошенных не голосовали на президентских выборах в августе прошлого года. Из голосовавших 50,4% выбрали Светлану Тихановскую. Александра Лукашенко поддержали 21,2%, "против всех" были 13%.





Как известно, по официальным результатам выборов, Лукашенко получил 80,1%, Тихановская — 10,1%. Озвученные эти цифры вызвали возмущение людей и массовые протесты, которые не прекращаются полгода. По всей стране проходят суды над протестующими. 61,3% опрошенных убеждены, что результаты выборов сфальсифицированы, не верят в фальсификации почти 14%, каждый четвёртый затруднился ответить на вопрос.





К акциям протеста положительно относятся 25,4%, отрицательно — 19,7%. Более 67% опрошенных считают, что силовики в августе применили неоправданную и чрезмерную силу против мирных демонстрантов.





Участники опроса выбирали человека, который мог бы стать президентом нашей страны. Наибольшую поддержку получил политзаключённый Виктор Бабарико — 28,8%, у Александра Лукашенко — 27,4%, экс-министр культуры, а ныне оппозиционер Павел Латушко имеет 12,1%. У бывшего премьера Сергея Румаса 4,3%.





27,8% опрошенных думают, что Лукашенко перестанет управлять страной в 2025 году, 22% — к концу 2021-го.



