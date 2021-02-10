ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Chatham House: 61% опрошенных белорусов верят, что выборы сфальсифицированы

10.02.2021 12:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Британский исследовательский центр Chatham House опубликовал результаты исследования, которое проводилось в январе 2021 года. Его интересовало,"что белорусы думают о политическом кризисе".



Озвученные официальные результаты выборов вызвали массовые протесты , которые не прекращаются полгода / фото: pravda.com.ua
 
Было опрошено более 900 человек и, видимо, через интернет. Как известно, независимые социологические исследования в Беларуси невозможны. Поэтому социологи смело используют современные технологии, чтобы узнать о настроениях, мыслях, мнениях белорусов, пишет euroradio.fm

Что узнали эксперты Chatham House? Более 23% опрошенных не голосовали на президентских выборах в августе прошлого года. Из голосовавших 50,4% выбрали Светлану Тихановскую. Александра Лукашенко поддержали 21,2%, "против всех" были 13%.

Как известно, по официальным результатам выборов, Лукашенко получил 80,1%, Тихановская — 10,1%. Озвученные эти цифры вызвали возмущение людей и массовые протесты, которые не прекращаются полгода. По всей стране проходят суды над протестующими. 61,3% опрошенных убеждены, что результаты выборов сфальсифицированы, не верят в фальсификации почти 14%, каждый четвёртый затруднился ответить на вопрос.

К акциям протеста положительно относятся 25,4%, отрицательно — 19,7%. Более 67% опрошенных считают, что силовики в августе применили неоправданную и чрезмерную силу против мирных демонстрантов.

Участники опроса выбирали человека, который мог бы стать президентом нашей страны. Наибольшую поддержку получил политзаключённый Виктор Бабарико — 28,8%, у Александра Лукашенко — 27,4%, экс-министр культуры, а ныне оппозиционер Павел Латушко имеет 12,1%. У бывшего премьера Сергея Румаса 4,3%.

27,8% опрошенных думают, что Лукашенко перестанет управлять страной в 2025 году, 22% — к концу 2021-го.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский исследовательский центр Chatham House опубликовал результаты исследования, которое проводилось в январе 2021 года. Его интересовало,"что белорусы думают о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет ли Бабарико участвовать в новых выборах президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by