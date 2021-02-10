Статистика ВНС: мужчин будет больше

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена в Telegram-канале собрания. Такая информация, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», размещена всобрания.





Участие в ВНС примут почти 2 400 делегатов (без учета приглашенных гостей). Из них 36,4 % составляют женщины, 63,6 % — мужчины.













Что касается возраста делегатов, то больше всего участников в возрасте от 41 до 50 лет — 35,9 %, чуть меньше — от 51 до 60 лет — 29,7 %. В возрасте от 31 до 40 лет — 17,3 %, старше 60 лет — 10,8 %, до 30 лет — 6,3 %.





Если разделить делегатов по сферам деятельности, то представители промышленности, строительства и транспорта составляют 30 %, работники социально-культурной сферы, сферы услуг и СМИ — 25,9 %. Представители органов госуправления составляют 14,8 % от общего числа делегатов, сферы АПК — 8,2 %. Парламентарии от всего количества участников ВНС составляют 6,8 %, пенсионеры и иные слои населения — 5,9 %, представители силового блока — 4,1%, частного бизнеса — 2,7 %. Меньше всего среди делегатов собрания учащихся и студентов — 1,5 %.



