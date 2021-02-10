ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Статистика ВНС: мужчин будет больше

10.02.2021 12:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Большинство участников VI Всебелорусского народного собрания — мужчины. Разделяя по сферам деятельности, больше всего на ВНС будет представителей сфер промышленности, строительства и транспорта.

Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена в Telegram-канале собрания.

Участие в ВНС примут почти 2 400 делегатов (без учета приглашенных гостей). Из них 36,4 % составляют женщины, 63,6 % — мужчины.



Что касается возраста делегатов, то больше всего участников в возрасте от 41 до 50 лет — 35,9 %, чуть меньше — от 51 до 60 лет — 29,7 %. В возрасте от 31 до 40 лет — 17,3 %, старше 60 лет — 10,8 %, до 30 лет — 6,3 %.

Если разделить делегатов по сферам деятельности, то представители промышленности, строительства и транспорта составляют 30 %, работники социально-культурной сферы, сферы услуг и СМИ — 25,9 %. Представители органов госуправления составляют 14,8 % от общего числа делегатов, сферы АПК — 8,2 %. Парламентарии от всего количества участников ВНС составляют 6,8 %, пенсионеры и иные слои населения — 5,9 %, представители силового блока — 4,1%, частного бизнеса — 2,7 %. Меньше всего среди делегатов собрания учащихся и студентов — 1,5 %.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство участников VI Всебелорусского народного собрания — мужчины. Разделяя по сферам деятельности, больше всего на ВНС будет представителей сфер...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске сестра не может забрать из морга покойницу: она пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by