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"Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано". Прощальное послание Виктории Азаренко
Источник материала: Партизан
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.
Фото: Прессбол
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.
Эй, ребята!
Спасибо всем за поддержку. Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано.
Так бывает. И хоть я пыталась справиться изо всех сил, иногда просто не получается.
Тем не менее, я хочу поблагодарить всех за то, что сделали это возможным для нас. Спасибо также болельщикам, которые пришли и поддержали.
Хочу пожелать всем особенного и здорового турнира! Удачи.
Увидимся в следующий раз, — написала Азаренко на своей странице ВКонтакте.
На Открытом чемпионате Австралии Азаренко
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.
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